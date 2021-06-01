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В Самарской области стартовал основной период сдачи ЕГЭ

1 июня 2021 13:34
149
В Самарской области стартовал основной период сдачи ЕГЭ

31 мая, в Самарской области, как и по всей России, началась кампания по сдаче ЕГЭ. В понедельник выпускники прошли проверку знаний по географии, химии и литературе. ЕГЭ по этим трем предметам в губернии сдавали около 3 тысяч человек. 

Всего заявления на участие в ЕГЭ в 2021 году подали 14,8 тысячи учащихся области. Свыше 90% из них (13,4 тысячи) - выпускники этого года. Молодые люди, которые решили не поступать в высшее учебное заведение, уже сдали математику и русский язык для получения аттестата в своих школах (таких насчитывается более 600 человек). 

Самым массовым в региональной кампании по сдаче ЕГЭ-2021 ожидаемо стал русский язык, который является обязательным и первоочередным предметом для всех поступающих в вуз. Среди дисциплин по выбору наиболее востребованными в Самарской области являются математика профильного уровня (сдают 60,8% выпускников), обществознание (39,1%), физика (31,1%). 

«В среднем по России физику выбирают 22% выпускников. В Самарском регионе развиты кластеры машиностроения, авиастроения, поэтому большие цифры оправданы в силу специфики территории. По нашим прогнозам, в будущем процент сдающих физику и поступающих в технические вузы губернии будет только прирастать», - отметил министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян. 

Наименьшую востребованность среди выпускников региона 2021 года получили иностранные языки. Так, китайский и испанский выбрали
по 2 человека. ЕГЭ по французскому языку в этом году сдают 17 школьников, по немецкому языку - 24.

Как подчеркнул глава профильного регионального ведомства, новшеством ЕГЭ-2021 является форма сдачи экзамена по информатике. Впервые за всю историю проведения в России единых госэкзаменов выпускникам будет предоставлен компьютер. В Самарской области информатику в этом году сдает 1201 ребенок. Для участников с запасом подготовлены 1312 рабочих станций КЕГЭ, все оборудование заранее испытано в ходе проверочных мероприятий. За каждой аудиторией, где будет сдаваться КЕГЭ, закреплен как минимум один технический специалист. 

Особое внимание уделяется антитеррористической и медицинской безопасности в пунктах проведения экзаменов. Организаторы тесно взаимодействуют с работниками правоохранительных органов. Патрулируется территория вокруг ППЭ, внутри них в период проведения экзаменов также присутствуют сотрудники полиции. 

В пунктах проведения экзаменов соблюдаются санитарные правила и нормы, направленные на сохранение здоровья выпускников. «Для них организованы несколько входов, все организаторы и экзаменующиеся обязательно проходят термометрию и обрабатывают руки специальными средствами, - рассказал Виктор Акопьян. - В аудиториях до начала экзаменов проведена генеральная уборка, организовано проветривание, использовано оборудование для обеззараживания воздуха, соблюдена зигзагообразная рассадка участников. Поэтому сейчас в помещении могут находиться не 15 человек, как это было до пандемии, а только 10». Министр добавил также, что маски и перчатки обязательны для организаторов, но их ношение детьми не требуется. 

Ранее Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, поздравляя выпускников с окончанием школы, пожелал им удачи и отметил, что губерния нуждается в их энергии и талантах. «Перед вами открыты все дороги страны возможностей. У вас есть всё для того, чтобы получить качественное образование, реализовать свои таланты. Убеждён, вы будете уверенно идти к своей мечте. А мы поможем вам в этом», – отметил Глава региона. «Президент страны Владимир Владимирович Путин неоднократно отмечал, что именно вам, молодым, предстоит обеспечить прорывное развитие страны. Экономический рост, развитие науки, высокая конкурентоспособность России, – всё это невозможно без получения качественного образования», - добавил Дмитрий Азаров. В этом году по инициативе Главы региона для поддержки молодежи введена дополнительная стимулирующая мера - единовременная выплата в размере десяти тысяч рублей для всех выпускников школ и средних специальных учебных заведений губернии, которые поступят в вузы Самарской области и останутся реализовывать свои способности на родной земле. Эта инициатива была озвучена Губернатором области 18 мая во время оглашения Послания депутатам губернской думы и поддержана общественностью.

Фото: Pixabay.com

Теги: госэкзамен ЕГЭ

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