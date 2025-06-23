В Самарской области стали известны результаты ЕГЭ по русскому языку, обществознанию и физике, биологии и географии

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Суммарно по итогам основного периода ЕГЭ 135 выпускниками Самарской области получены 143 стобалльных результата: по русскому языку – 41, литературе – 28, математике профильного уровня – 1, физике – 28, химии – 33, истории – 6, обществознанию – 3, биологии – 3. Среди стобалльников 8 выпускников получили 100 баллов по двум предметам. Это ребята из Самары и Тольятти, а также из города Похвистнево, села Большая Черниговка и ж-д станции Клявлино Клявлинского района.

Напомним, кампания ЕГЭ в этом году проводится более чем для 12 тысяч выпускников Самарской области. Приоритетными предметами по выбору для ребят стали профильная математика, физика, информатика, химия, биология – это значимые для развития Самарской области направления.

«Совсем скоро ребята получат свои результаты по иностранному языку и информатике. Это последние экзамены, после которых можно будет сделать выводы об итогах основного периода единого государственного экзамена в этом году. Результаты ЕГЭ, проведенных в резервные дни, наши выпускники получат не позднее 29 июня», - сказала заместитель министра образования Самарской области Инна Окуленко.

Пересдать один из выбранных выпускником экзаменов можно в дополнительные даты – 3 и 4 июля. Результаты пересдачи выпускники узнают не позднее 12 июля.