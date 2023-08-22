В Самарской области прошел Форум молодых педагогов и наставников «Первые.Наставники»

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С 19 по 21 августа в Молодежном центре «Лесная сказка» проходил Форум молодых педагогов и наставников «Первые.Наставники». Его участниками стали более 200 специалистов Российского движения детей и молодёжи «Движение Первых» Самарской области и координаторы федерального проекта «Навигаторы детства». Ключевой результат Форума – разработка общего плана работы двух институтов на будущий учебный год.

21 августа состоялось подведение итогов и закрытие Форума. К участникам с приветственным адресом от имени губернатора Самарской области Дмитрия Азарова обратился заместитель министра образования и науки Самарской области – руководитель департамента по делам молодёжи Сергей Бурцев.

«Воспитание молодого поколения – это основа развития здорового общества и страны. Лишь зная и используя опыт, полученный нашими предками, мы можем строить эффективное государство, заботящееся о гражданах. Каждый из вас является наставником для подрастающего поколения. Именно вы можете передать молодым людям основы нравственности, духовности, трудолюбия, которыми славится Россия на протяжении веков. И государство всячески вас в этом поддерживает. По поручению Президента Владимира Владимировича Путина создано Российской движение детей и молодежи «Движение Первых», которое объединяет ребят разного возраста, предоставляет самые разные возможности самореализации, участия в мероприятиях по всей стране, но самое главное – доносит до молодых людей простые и понятные ценности: добра, справедливости, взаимоуважения, семьи, сохранения исторической памяти, честного труда, преданного служения Отечеству. Сегодня в Самарской области открыто уже более 750 первичных отделений «Движения Первых», участниками которых являются более 40 тысяч молодых людей. Это те ребята, которые готовы проявлять себя, развивать родной регион, активно участвовать в судьбе нашей Родины. И крайне важно, что с ними будут работать настоящие профессионалы, наставники, готовые поддержать их начинания, подсказать и направить в правильное русло молодую энергию», – говорится в обращении.

За время проведения Форума участники посетили панельную дискуссию с руководством «Движения Первых» и «Навигаторов детства» Самарской области, где обсудили роль советников директоров по воспитанию в деятельности Движения, а также какую поддержку может оказать Движение Первых в работе советников по воспитанию.

«Очень важно, что Российское движение детей и молодежи «Движение Первых» и советники по воспитанию появились в нашем регионе почти одновременно. Это указывает на серьезность и системность подхода. В России создается институт наставничества и поддержки наших ребят, ради которых это всё и делается. Нам необходимо выстроить единую систему действий, планомерную работу, которая будет направлена на воспитание у подрастающего поколения патриотизма, чувства гордости за свою страну, на формирование системы духовных и нравственных ценностей», – подчеркнул Сергей Бурцев.

Участники Форума разрабатывали совместные проекты, а в рамках закрытия – представили свои наработки экспертам и получили обратную связь. Часть инициатив будет реализована уже в будущем учебном году.

«В течение трёх дней участники форума одной большой командой создавали единый план действий. Для того, чтобы всем вместе работать для наших детей. У нас это точно получилось! Вчера прошла проектная сессия, в течение всего дня мы решали кейсы, а уже сегодня представили свои проектные идеи», – рассказала Председатель Совета регионального отделения Российского движения школьников «Движение Первых» Самарской области Кристина Гнатюк.

Как отметила Кристина Гнатюк, по итогу наставники выработали план конкретных шагов, чтобы начать будущий учебный год с развития Движения Первых Самарской области единой региональной командой.

Напомним, Движение Первых появилось в Самарской области в начале 2023 года и в настоящее время уже объединяет более 40 000 молодых людей со всего региона. Координаторы федерального проекта «Навигаторы детства» – советники директоров по воспитанию. Этот институт в Самарской области пилотно начал свою работу в прошлом учебном году и был запущен в 37 образовательных учреждениях Самарской области. Уже в будущем учебном году советник по воспитанию начнет работу в каждой школе и СПО.

Фото: департамент информационной политики СО