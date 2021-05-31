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В Самарской области началась кампания по сдаче ЕГЭ

31 мая 2021 20:36
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В понедельник выпускники прошли проверку знаний по географии, химии и литературе. ЕГЭ по этим трем предметам в губернии сдавали около 3 тысяч человек.

31 мая в Самарской области, как и по всей России, началась кампания по сдаче ЕГЭ. В понедельник выпускники прошли проверку знаний по географии, химии и литературе. ЕГЭ по этим трем предметам в губернии сдавали около 3 тысяч человек.

Всего заявления на участие в ЕГЭ в 2021 году подали 14,8 тысяч жителей региона. Свыше 90% из них (13,4 тысячи) — выпускники этого года. Молодые люди, которые решили не поступать в высшее учебное заведение, уже сдали математику и русский язык для получения аттестата в своих школах (таких насчитывается более 600 человек).

Самым массовым в региональной кампании по сдаче ЕГЭ-2021 ожидаемо стал русский язык, который является обязательным и первоочередным предметом для всех поступающих в вуз. Среди дисциплин по выбору наиболее востребованными в Самарской области являются математика профильного уровня (сдают 60,8% выпускников), обществознание (39,1%), физика (31,1%).

«В среднем по России физику выбирают 22% выпускников. В Самарском регионе развиты кластеры машиностроения, авиастроения, поэтому большие цифры оправданы в силу специфики территории. По нашим прогнозам, в будущем процент сдающих физику и поступающих в технические вузы губернии будет только прирастать», — отметил министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян.

Наименьшую востребованность среди выпускников региона 2021 года получили языки. Так, китайский и испанский выбрали по 2 человека соответственно. ЕГЭ по французскому языку в этом году сдают 17 школьников, по немецкому языку — 24 выпускника.

Как подчеркнул глава профильного регионального ведомства, новшеством ЕГЭ-2021 является форма сдачи экзамена по информатике. Впервые за всю историю проведения в России единых госэкзаменов выпускникам будет предоставлен компьютер. В Самарской области информатику в этом году сдает 1201 ребенок. Для участников с запасом подготовлены 1312 рабочих станций КЕГЭ, все оборудование заранее испытано в ходе проверочных мероприятий. За каждой аудиторией, где будет сдаваться КЕГЭ, закреплен как минимум один технический специалист.

Особое внимание в этом году уделяется антитеррористической и медицинской безопасности в пунктах проведения экзаменов. Организаторы тесно взаимодействуют с работниками правоохранительных органов. Ими патрулируется территория вокруг ППЭ, внутри них в период проведения экзаменов также присутствуют сотрудники полиции.

В пунктах проведения экзаменов соблюдаются санитарные правила и нормы, направленные на сохранение здоровья выпускников. «Для них организованы несколько входов, все организаторы и экзаменующиеся обязательно проходят термометрию и обрабатывают руки специальными средствами, — рассказал Виктор Акопьян. — В аудиториях до начала экзаменов проведена генеральная уборка, организовано проветривание, использовано оборудование для обеззараживания воздуха, соблюдена зигзагообразная рассадка участников. Поэтому сейчас в помещении могут находиться не 15 человек, как это было до пандемии, а только 10». Министр добавил также, что маски и перчатки обязательны для организаторов, но их ношение детьми не требуется.

«Пожелания мои просты, — обратился к сдающим ЕГЭ Виктор Акопьян. – Чтобы каждый из вас достиг успеха, не зубрите в день перед экзаменом, больше отдыхайте и не волнуйтесь. Успехов, удачи и высоких баллов!»

Ранее Дмитрий Азаров в официальном обращении к выпускникам пожелал им удачи и отметил, что губерния нуждается в их энергии и талантах. В этом году по инициативе главы региона для поддержки молодежи введена дополнительная стимулирующая мера — единовременные выплаты в размере десяти тысяч рублей для всех выпускников школ и средних специальных учебных заведений губернии, которые поступят в вузы Самарской области.

 

Фото:  минобразования и науки СО

Теги: ЕГЭ старт

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