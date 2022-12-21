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В Самарской области на карантин закрыли классы в 109 школах

21 декабря 2022 13:36
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В Самарской области на карантин закрыли классы в 109 школах

В Самарской области дети и подростки стали чаще болеть ОРВИ и гриппом. По данным Роспотребнадзора, превышение эпидпорога зарегистрировали в последнюю неделю в возрастных группах 3–6 лет на 20,2%, 7–14 лет — на 108%, старше 15 лет — на 343%.

— Полностью закрыто 1 общеобразовательное учреждение — школа-интернат № 1 в Чапаевске. В ней обучаются 440 учеников. Также закрыты отдельные классы в 109 школах и 27 групп в 18 дошкольных образовательных организациях. При закрытии классов и школ учащимся обеспечена возможность освоения учебного материала дистанционно, — сообщил министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян.

Сложная эпидобстановка в регионе держится уже не первую неделю. О значительном превышении порога заболеваемости представители Роспотребнадзора сообщали еще неделю назад. Правда, тогда цифры были не такими пугающими. При этом врачи обращают внимание, что дети болеют гриппом не так, как взрослые.

Из-за роста заболевших гриппом и ОРВИ в Самарской области вернули масочный режим в формате рекомендации, пишет 63.ру.

 

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