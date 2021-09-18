В Самарской области могут пересмотреть режим работы школ

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Учащиеся школ Самарской области стали чаще болеть ковидом. Увеличение роста заболеваемости среди несовершеннолетних больных обсудили на заседании оперативного штаба.

По данным Роспотребнадзора, на 36-й неделе наблюдался рост случаев COVID-19 среди детей от 7 до 14 лет — на 9,6% и среди подростков от 15 до 17 лет — на 67,3%, - пишет 63.ru.

"В связи с наметившейся тенденцией к сезонному росту заболеваемости среди детей школьного и дошкольного возрастов прошу Министерство образования региона вести мониторинг ситуации. И при необходимости вместе с Роспотребнадзором выработать рекомендации по режиму работы школ», — отметил председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

Напомним, что в этом году из-за недопущения распространения новой короновирусной инфекции торжественные линейки на День знаний проводились только для первоклассников и выпускников, сообщает ГТРК Самара.