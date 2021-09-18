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В Самарской области могут пересмотреть режим работы школ

18 сентября 2021 11:51
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В Самарской области могут пересмотреть режим работы школ

Учащиеся школ Самарской области стали чаще болеть ковидом. Увеличение роста заболеваемости среди несовершеннолетних больных обсудили на заседании оперативного штаба.

По данным Роспотребнадзора, на 36-й неделе наблюдался рост случаев COVID-19 среди детей от 7 до 14 лет — на 9,6% и среди подростков от 15 до 17 лет — на 67,3%, - пишет 63.ru.

"В связи с наметившейся тенденцией к сезонному росту заболеваемости среди детей школьного и дошкольного возрастов прошу Министерство образования региона вести мониторинг ситуации. И при необходимости вместе с Роспотребнадзором выработать рекомендации по режиму работы школ», — отметил председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

Напомним, что в этом году из-за недопущения распространения новой короновирусной инфекции торжественные линейки на День знаний проводились только для первоклассников и выпускников, сообщает ГТРК Самара. 

Теги: школа

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