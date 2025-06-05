В Самарской области четверых школьников выгнали с ЕГЭ

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В Самарской области четверых школьников удалили с единого государственного экзамена. Редакция 63.RU выяснила, что произошло.

«Учащиеся нарушили пункт 72 порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования», — сообщили в региональном Минобре.

Пункт 72 гласит, что в день проведения экзамена для всех участников с момента входа в пункт запрещено иметь при себе телефон, умные часы, любые средства хранения и передачи информации, фото-, аудио- и видеотехнику, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации; выносить из аудиторий экзаменационные материалы на бумажном или электронном носителях, фотографировать экзаменационные материалы.

С экзамена по математике удалили одного участника — он пронес в аудиторию мобильный телефон. Еще трое взяли с собой шпаргалки: двое — на математику, один — на историю.

«Работы нарушителей аннулированы», — доложили в министерстве образования Самарской области.

У проштрафившихся школьников будет второй шанс. Но нескоро.

«Пересдать экзамен по математике — обязательному предмету — участники смогут в сентябре, а ЕГЭ по истории (предмет по выбору) — только в следующем году», — рассказали в ведомстве.

ЕГЭ школьники сдают в утвержденные дни: с 23 мая по 4 июля, а с 16 по 23 июня предусмотрены резервные дни. З и 4 июля выпускники школ при желании смогут пересдать один из предметов по выбору — до конца приемной кампании в вузах.