В самарских школах действуют новые санитарные правила

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Согласно новым санитарным правилам, которые действуют с 2021-го года, теперь самарские школьники не смогут без уважительно причины пропускать занятия.

Как уточняют в министерстве образования и науки Самарской области, оправданием не будет, даже если ребенок пропустит всего один день в школе. Даже в этом случае понадобится справка от врача, которую ученик должен предоставить в образовательное учреждение лично, либо через родителей.

Напомним, что очные занятия в школах региона с 11 января возобновлены во всех классах. При этом, на уроки допускаются только здоровые дети, без симптомов простудных заболеваний.

Правила санитарной безопасности действуют и во время учебного процесса. Вход в школы строго после замера температуры, перемещение по коридорам в ограниченном режиме.

К старту очного обучения образовательным учреждениям предстояло тщательно подготовиться. Все помещения, а также салоны школьных автобусов прошли санитарную обработку, пишет ГТРК Самара

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