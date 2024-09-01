В Самаре запрет на использование детьми мобильных на уроках одобряют и учителя, и родители

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9 из 10 учителей одобряют запрет на использование мобильных телефонов во время уроков, почти столько же родителей соглашаются с ними. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие родители школьников и учителя из Самары.

С нового учебного года в школах вводится запрет на использование мобильных телефонов на уроках даже в образовательных целях. Опрос показал, что 86% родителей школьников поддерживают это решение: «Смартфон — отвлекающий фактор. Нет необходимости им пользоваться на уроках». Только 9% опрошенных выступили против запрета: «В телефоне могут быть установлены приложения, жизненно необходимые ребенку. Например, мониторинг уровня глюкозы».



Среди учителей уровень одобрения ещё выше: 9 из 10 согласились, что мобильные телефоны являются только помехой во время учебного процесса. Лишь 4% не поддержали запрет.



Время проведения: 20—30 августа 2024 года.