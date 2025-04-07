В Самаре в Музее Алабина пройдет экскурсия «Космический масштаб»

60

7-12 апреля в Музее Алабина будет проходить экскурсия «Космический масштаб», которая познакомит с историческими событиями отечественной космонавтики.

Также в музее проведут экскурсию «Первые в космосе». В ходе мероприятия участники познакомятся с самыми первыми космонавтами в истории - животными.

На мероприятии «Космос рядом» участники узнают, как наш город связан с космической темой, поговорят о космических технологиях, которые применяются в жизни, примут участие в физических опытах и творческом мастер-классе.

6+