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В Самаре учителя могут получить компенсацию за аренду жилья

29 января 2025 11:40
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В Самаре учителя могут получить компенсацию за аренду жилья

Учителя, работающие в муниципальных общеобразовательных организациях, могут оформить компенсационную выплату за аренду жилья.

Компенсационная выплата предоставляется в размере фактически внесенной учителем платы за наем жилого помещения за месяц, но не более 12 000 рублей.

Чтобы оформить выплату, зарегистрированные в Самаре учителя могут обратиться в районные отделы Центра обеспечения мер социальной поддержки населения. 

 Узнать о компенсационной выплате, категориях преподавателей, которым она полагается, можно по телефону: 8(846) 340-08-47.

 С подробной информацией и списком документов можно ознакомиться по ссылке 

Теги: Акценты

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