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В Самаре стартовал заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по астрономии

22 марта 2022 11:22
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В Самаре стартовал заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по астрономии

Вчера, 21 марта, в самарской гимназии № 11 стартовал заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по астрономии. В ней принимают участие 237 юных астрономов из 47 регионов России. В финальном интеллектуальном поединке  борются ученики с  8 по 11 классы. И это несмотря на то, что как обязательный предмет «астрономия»  преподается только в старшей школе.

«Это, во-первых, большой престиж. Далеко не каждому удаётся пробиться на самый заключительный Всероссийский этап, – делится впечатлениями десятиклассник из г.о. Калуга Максим Кузин. – Все товарищи здесь очень заряжены, позитивны, все горят этим предметом. Мне очень нравится».

Самарская область уже третий раз становится площадкой для проведения заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по астрономии. Этому способствует совокупность факторов. Один из главных – развитые аэрокосмический и машиностроительный кластеры. Губернатор Дмитрий Азаров уделяет особое внимание поддержке олимпиадного движения школьников, а также талантливой молодежи. В регионе в рамках национального проекта «Образование» обновляется материально техническая база в школах. Все это повышает интерес детей к точным и естественным наукам, отмечают педагоги. На самом массовом и престижном интеллектуальном состязании страны наш регион представляют пять школьников из 9 и 10 классов.

«Проводить заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников в Самаре для нас большая честь. Наш город считается космической столицей России. И сегодня вся наша система образования работает на подготовку кадров для машиностроительного и авиационного кластера. Мы стараемся с ранних лет развить у детей интерес к техническому и естественнонаучному творчеству, чтобы в дальнейшем они продолжили обучение по техническим специальностям и вернулись на наши предприятия высококвалифицированными специалистами. И результаты, с которыми мы дошли до заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по астрономии, нас радуют. Сразу пять школьников региона борются за победу в финале. Мы ими очень гордимся. Всем без исключения участникам этого интеллектуального поединка я желаю удачи», – отметил министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян.

Финал олимпиады проходит в два этапа. На первом ребята на протяжении пяти часов решали шесть задач. Чтобы с ними справиться, необходимо знать не только теорию, но и практику. Все они составлены таким образом, чтобы охватить различные разделы астрономии.

«В частности, в первый день состязаний задача номер 6 была связана с анализом фотографий, диаграмм и т.д. Практическая составляющая никуда не уйдет и завтра такие задачи тоже будут, – рассказывает научный сотрудник Института космических исследований РАН, заместитель председателя комиссии Всероссийской олимпиады школьников Олег Угольников. – Основное требование, что задачи в одной параллели не должны базироваться на одном и том же разделе астрономии и не должны использовать одни и те же приёмы для решения».

На втором этапе участников олимпиады ждет своего рода спринтерский забег – блиц. На его решение отводится всего два с половиной часа. Имена победителей по итогам двухдневного состязания станут известны в субботу 26 марта. На кону право поступления без вступительных испытаний в любой университет России по профилю олимпиады. Им победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьником могут воспользоваться на протяжении 4-х лет.

Фото: pixabay.com

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