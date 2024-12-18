В Самаре прошла очная стажировка для учителей информатики

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16–17 декабря в Самаре на базе лицея «Престиж» состоялась очная стажировка для учителей информатики, организованная Яндекс Учебником в рамках специального приза всероссийского конкурса профессионального мастерства «Директор года России — 2024». Участники обсудили ключевые тенденции в образовании, применение искусственного интеллекта в учебном процессе, профессиональные конкурсы, проектную деятельность и другие актуальные темы.

Мероприятие прошло в два этапа: 16 декабря стажировались только педагоги лицея «Престиж», а 17 декабря состоялся семинар для всех учителей информатики Самары.

На мероприятии выступили директор лицея «Престиж» Алексей Атапин — победитель профессионального конкурса «Директор года России — 2024» в специальной номинации Яндекс Учебника «Я-директор». Кроме него присутствовали представители органов власти и Института развития образования: Светлана Ильина, Анастасия Кропотина и Марина Агапова, а также эксперты Яндекс Учебника.

«Образование активно меняется, — отметил Алексей Атапин. — Цифровизация и новые технологии требуют от нас постоянной открытости и стремления к обучению. Современные инструменты упрощают работу педагога и повышают интерес школьников к предмету. Если правильно сочетать их с классическими методами, результаты учеников заметно улучшатся».

В ходе мероприятия спикеры делились опытом и знаниями. Академический директор Яндекс Учебника Роман Левин рассказал, что ИИ — это важнейший фактор изменения образовательного процесса. Дети и учителя теперь используют этот инструмент для разных задач, например чтобы разбирать задания или генерировать материалы. Учителя с помощью ИИ могут упрощать задачи и понимать, как его используют дети.

Евгений Хомутов, руководитель продукта Яндекс Учебника, отметил важность проектной работы. По его мнению, задача школы — не только давать знания, но и учить их осмысленному применению. Технологии должны повышать эффективность учёбы и увлекать ребят. Проектная работа помогает школьникам определить интересы и выбрать направление для будущей профессии. Это могут быть проекты по IT-навыкам, например создание сайта, приложения или анимации, или единый метапредметный проект с разделением задач между учениками: разработка, дизайн и упаковка, продвижение. Такой подход расширяет кругозор и даёт практические результаты.

Анастасия Кропотина, в свою очередь, рассказала о важности профессиональных конкурсов для роста навыков, Алексей Атапин провёл мастер-класс «Игрофикация в образовательном процессе», а Михаил Балацкий показал, как можно использовать ресурсы Яндекс Учебника в работе учителя информатики.

«Информатика — один из самых динамично развивающихся предметов, — подчеркнула председатель комитета Самарской Губернской Думы по образованию и науке Светлана Ильина. — Постоянно появляются новые технологии, и для того, чтобы успевать за изменениями, учителям необходимо регулярно повышать квалификацию. Это позволяет не только быть в курсе всех нововведений, но и передавать школьникам актуальные знания. Такие мероприятия крайне важны для профессионального развития».

Двухдневная программа стажировки состояла из теоретических занятий, практических мастер-классов и воркшопов. Особое внимание уделялось использованию современных технологий в образовательной практике.

«Наша цель — сделать IT-обучение доступным и повысить профессиональные компетенции преподавателей информатики, — подчеркнул Вадим Жуков, директор по региональному развитию Яндекс Учебника. — Мы создаём инструменты, которые помогают учителям и школьникам получать цифровую грамотность и осваивать современные технологии. В Самарской области в программе Кадровый резерв участвуют уже 366 учителей информатики, что составляет около 68 % всех учителей информатики региона».