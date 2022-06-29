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В Самаре пройдут 10-е, юбилейные, всероссийские соревнования по системному администрированию VSFI

29 июня 2022 17:48
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В которых примут участие студенты со всей России.

С 1 по 10 июля 2022 г. в Самаре (турбаза ПГУТИ «Озерки») состоится 10-й интенсив по системному администрированию и основам информационной безопасности VSFI, в котором примут участие студенты со всей России.

VSFI – тренинговый интенсив и соревнования по системному администрированию и основам информационной безопасности, проводимый в рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика» и его федеральных программ «Кадры для цифровой экономики» и «Информационная безопасность».

Информационная безопасность и противодействие киберугрозам являются одними из ключевых элементов Стратегии цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Самарской области, утвержденной губернатором Дмитрием Азаровым. Ее реализации способствует проведение таких полезных профориентационных и образовательных IT-мероприятий в регионе.

Основная идея VSFI — непрерывный обмен опытом в нетипичных для IT-работы условиях кемпинга или турбазы, нетворкинг экспертов и студентов. Задача для участников соревнований – в полевых условиях запустить работающую инфраструктуру, а также отработать навыки защиты своих сервисов. Победившая команда получает настоящий шаманский бубен, расписанный мастерами вручную.

– В этом году по случаю юбилея длительность мероприятия будет увеличена до 10 дней. Мы готовим расширенную программу: еще больше мастер-классов, воркшопов и других форматов практической работы. Студенты профильных специальностей и цифровые волонтеры со всей России будут слушать выступления практикующих специалистов и примут участие в соревнованиях, – сообщают организаторы VSFI.

В программе также запланированы интеллектуальные игры, культурно-досуговая программа, спортивные активности.

За 10 лет проведения VSFI за главный приз боролись команды из Самары, Ижевска, Саратова, Пензы, Казани, Москвы и других городов. Перед участниками выступили спикеры из Самары, Москвы, Санкт-Петербурга и даже с Чукотки.

Организаторы мероприятия – команда международных межвузовских соревнований в области информационной безопасности VolgaCTF. Мероприятие проводится при поддержке Департамента информационных технологий и связи Самарской области, ПГУТИ и Самарского национального исследовательского университета.

 

Фото:   пресс-служба облправительства

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