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Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре планируют объединить две школы

4 июля 2021 18:57
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Школу № 152 присоединят к школе № 107.

В Самаре запланирована реорганизация образовательных учреждений. Данное постановление опубликовано на портале администрации Самары.

Речь идет об объединении двух школ. Учебное заведение № 152 планируется присоединить к школе № 107.

Стоит отметить, что оба образовательных учреждения располагаются в Советском районе Самары. Первое - на ул. Советской Армии, 74. Второе - на ул. Промышленности, 276. Между школами - 1,3 км.

Объединенное учреждения получит наименование - "школа № 110 имени Героя Советского Союза М.Я. Сорокина". Сообщается, что реорганизация происходит для оптимизации расходов, передает sova.info.

 

Фото: Google Карты/sova.info

Теги: объединение школ Самара

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