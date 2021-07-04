В Самаре планируют объединить две школы

В Самаре запланирована реорганизация образовательных учреждений. Данное постановление опубликовано на портале администрации Самары.
Речь идет об объединении двух школ. Учебное заведение № 152 планируется присоединить к школе № 107.
Стоит отметить, что оба образовательных учреждения располагаются в Советском районе Самары. Первое - на ул. Советской Армии, 74. Второе - на ул. Промышленности, 276. Между школами - 1,3 км.
Объединенное учреждения получит наименование - "школа № 110 имени Героя Советского Союза М.Я. Сорокина". Сообщается, что реорганизация происходит для оптимизации расходов, передает sova.info.
Фото: Google Карты/sova.info