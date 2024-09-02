В Самаре открыт первый инженерно-метрологический класс

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В МБОУ «Школа №76 имени Героя Российской Федерации Никишина А.Н.» сегодня прошло сразу две линейки – для младшей и старшей школы. Впервые, не только в этой школе, но и во всей Самарской области, на линейку вышел и начал учиться инженерно-метрологический класс.

С виду 7 «Б» мало чем отличается от других классов своей параллели, однако, эти ребята уже побывали в гостях в ФБУ «Самарский ЦСМ» и встречались с представителями опорных вузов региона в рамках проекта Метрологический образовательный кластер Росстандарта в Самарской области. Да, в регионе есть более 60-ти инженерных классов, но инженерно-метрологический первый.

Пока ребята еще не погрузились полностью в новое направление, но воспринимают партнеров из регионального центра Росстандарта с интересом. Впереди непростой учебный год, в ходе которого предстоит многое увидеть и попробовать впервые. Запланированы еще несколько визитов в ФБУ «Самарский ЦСМ», в испытательную лабораторию центра и на другие предприятия. Впереди профильные олимпиады, конкурсы, и, конечно же, визиты в опорные вузы региона. А пока первый классный час и первые подарки от ФБУ «Самарский ЦСМ». С новым учебным годом, будущие коллеги!

Фото предоставлено: ФБУ «Самарский ЦСМ»