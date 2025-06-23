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В Самаре открылась XIX Международная летняя космическая школа "Перспективные космические технологии и эксперименты в космосе"
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В Самаре открылась XIX Международная летняя космическая школа "Перспективные космические технологии и эксперименты в космосе"

23 июня 2025 14:38
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Участниками школы стали иностранные студенты из восьми стран.

В понедельник 23 июня в Самарском университете им. Королёва открылась XIX Международная летняя космическая школа "Перспективные космические технологии и эксперименты в космосе".

"Международная летняя космическая школа в этом году посвящена сразу трем юбилейным датам мировой космонавтики: отмечавшемуся в марте 60-летию выхода Алексея Леонова в открытый космос, 50-летию первого в истории совместного полета космических кораблей двух стран - советского корабля "Союз-19" и американского "Аполлона", эта дата будет отмечаться в июле, а также 50-летию получения первых изображений с поверхности Венеры, переданных в октябре 1975 года советской автоматической межпланетной станцией "Венера-9", - рассказал Игорь Белоконов, заведующий межвузовской кафедры космических исследований Самарского университета им. Королёва.

Участниками школы в этом году стали иностранные студенты из восьми стран. В течение двух недель занятий им предстоит прослушать курс лекций от ведущих российских ученых, получить практические навыки разработки и создания малых космических аппаратов и защитить перед комиссией экспертов свое видение перспективных научных миссий наноспутников, в том числе касающихся мониторинга ледовой обстановки в Арктике и изучения опасных факторов долунного космического пространства.

Со слушателями школы также встретится Ёсио Вада, директор московского офиса японского агентства аэрокосмических исследований JAXA. Он расскажет студентам об особенностях запуска наноспутников из японского экспериментального модуля "Кибо" ("Надежда" по-японски) - научной орбитальной лаборатории в составе Международной космической станции.

По словам Игоря Белоконова, заявки на обучение в космической школе в этом году прислали 45 иностранных студентов из 12 стран, но по разным причинам приехали только 19 человек из восьми стран - Бразилии, Колумбии, Египта, Индии, Мексики, Мьянмы, Пакистана и Перу. По сравнению с прошлым годом число представленных стран немного увеличилось.

"Учебная программа космической школы включает в себя большинство вопросов, касающихся разработки и создания наноспутников. Слушатели примут участие в практических занятиях, которые пройдут на базе Центра управления полетом наноспутников, Центра испытаний наноспутников и Центра наноспутниковых технологий межвузовской кафедры космических исследований Самарского университета им. Королёва. На второй неделе акцент будет сделан на командной проектной работе. Студенты, разбившись на команды, проведут предпроектный анализ перспективных научных миссий наноспутников", - отметил Игорь Белоконов.

В числе тем научных миссий, предлагаемых студентам к самостоятельной работе, - использование наноспутников для изучения сверхнизких орбит, очень перспективных в плане дистанционного зондирования Земли. Студенты также займутся проектом применения наноспутников для мониторинга ледовой обстановки в Арктике и Антарктике. Это важно для безопасного судоходства и развития этих регионов. Еще один предлагаемый проект - исследование с помощью наноспутников факторов долунного пространства, то есть космического пространства между Землей и Луной - эти знания важны для будущего освоения Луны.

"Одна из миссий связана с изучением сверхнизких орбит, это высоты 200-250 км, космические аппараты на них практически не используются из-за значительного сопротивления остаточной атмосферы Земли и других факторов, например, агрессивного воздействия атомарного кислорода, разрушающего компоненты корпуса спутников. Хотя эти орбиты очень перспективны для дистанционного зондирования Земли: с таких небольших высот можно получать сверхдетальные изображения земной поверхности. Но для таких орбит нужно изменять конструкцию спутников - снабжать их двигателями, чтобы преодолевать сопротивление атмосферы, делать более защищенные элементы конструкции и панели солнечных батарей. Вначале же нужно хорошо изучить условия работы космических аппаратов на этих высотах - состав атмосферы и влияние других факторов. В этом могут помочь исследовательские наноспутники. Будет интересно узнать, что придумают студенты", - отметил Игорь Белоконов.

Опасные факторы также поджидают космическую технику и на очень высоких орбитах - в так называемом долунном пространстве.

"Если страны собираются всерьёз осваивать Луну, создавать на поверхности базы, добывать ресурсы, необходимо будет наладить безопасное транспортное сообщение. Для этого на первом этапе необходимо создать систему мониторинга состояния долунного пространства, чтобы иметь информацию о радиационной обстановке, солнечном ветре, иных важных параметрах среды, то есть знать, какая там по дороге на Луну актуальная "космическая погода". Для наноспутников, которые могли бы заниматься этим мониторингом, нужно будет обеспечивать дополнительную защиту бортовых систем, так как условия работы для техники там намного сложнее, также надо будет продумать, как спутником нужно будет управлять на большом расстоянии от Земли" - подчеркнул Игорь Белоконов.

 

Фото: Олеся Орина/Самарский университет

Теги: Самара Университет

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