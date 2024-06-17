В Самаре открылась летняя космическая школа "Перспективные космические технологии и эксперименты в космосе"

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В понедельник, 17 июня, в Самарском университете им. Королёва открылась XVIII Международная летняя космическая школа "Перспективные космические технологии и эксперименты в космосе". Участники школы – иностранные студенты из семи стран – прослушают курс лекций от ведущих ученых и займутся практическими проектами – например, касающимися возможности использовать наноспутники для отслеживания возникновения над океанами ураганов и других подобных стихийных бедствий, угрожающих морским судам. Программа занятий школы в этом году полностью отражает мировую тенденцию, неуклонно развивающуюся в последние годы в международной космонавтике: маленькие наноспутники постепенно растут в размерах и берут на себя все больше и больше полезных функций, которые ранее выполняли их большие "собратья". Наноспутники теперь даже способны взять на борт "десант" крохотных фемтоспутников размером с теннисный мяч и отправить их исследовать плотность верхних слоев атмосферы.

В этом году участие в школе принимают 19 иностранных студентов из семи стран: Боливии, Бразилии, Мексики, Мьянмы, Перу и Эфиопии. В ходе предыдущей летней космической школы для обучения в Самару приезжали 23 слушателя из шести стран: это были студенты различных университетов, а также молодые ученые и инженеры из Мексики, Боливии, Колумбии, Коста-Рики, Эквадора, Перу и два студента Московского авиационного института – граждане Республики Корея.

"География участников Международной летней космической школы в этом году немного изменилась, к традиционным странам-участникам добавилась Мьянма. Из этой страны приехал большой коллектив. Это обусловлено тем, что в 2023 году в Самарском университете им. Королёва на протяжении девяти месяцев проходила обучение группа инженеров космического центра Мьянмы. Мы разработали образовательные курсы по стандартам Комитета ООН по использованию космического пространства, и по итогам успешного обучения в Самару приехали новые представители Мьянмы", – рассказал Игорь Белоконов, профессор межвузовской кафедры космических исследований Самарского университета им. Королёва.

Участников космической школы ждут практические занятия, которые пройдут на базе Центра управления полётом наноспутников, Центра испытаний наноспутников и Центра наноспутниковых технологий межвузовской кафедры космических исследований университета. На второй неделе акцент будет сделан на командной проектной работе. Слушатели школы, разбившись на команды, займутся изучением и анализом двух проектов научных миссий наноспутников.

"В рамках проектной работы мы предложим участникам школы выбрать две научные миссии наноспутников – это перспективные проекты, основывающиеся уже не на привычных трехюнитовых кубсатах, а на шестиюнитовых наноспутниках, к применению которых движется межвузовская кафедра космических исследований Самарского университета им. Королёва. Это тренд нашего коллектива: трехюнитовые кубсаты мы уже освоили и переходим к более сложным задачам. Во всем мире шестиюнитовые кубсаты уже конкурируют с трехюнитовыми, и 12-юнитовые наноспутники уже "стучатся в дверь", – пояснил Игорь Белоконов.

Первая миссия будет касаться проектирования шестиюнитового кубсата с функцией бистатической радиолокации. Использование бистатической радиолокации позволяет повысить качество обнаружения слабоконтрастных радиолокационных целей. Подобный космический аппарат может применяться для мониторинга возникновения стихийных бедствий в океанах – например, ураганов.

"Вторая миссия – традиционная, отвечающая основным пожеланиям участников школы, – это проектирование и анализ шестиюнитового космического аппарата дистанционного зондирования Земли в оптическом диапазоне. Мы планируем, что на базе этой работы наши партнеры в дальнейшем продолжат сотрудничество с нами по разработке и созданию такого КА", – пояснил Игорь Белоконов.

Третья миссия касается создания группировки очень маленьких сферических фемтоспутников (спутников массой менее 100 граммов), предназначенных для изучения плотности верхних слоев атмосферы Земли. По их торможению можно определять плотность атмосферы в том эшелоне высот, в котором летают спутники. "Шестиюнитовый кубсат станет аппаратом-носителем для группировки таких "малышей", что повышает информативность эксперимента", – добавил Игорь Белоконов.

В завершение Международной летней космической школы команды защитят проекты наноспутников перед комиссией экспертов.

За две недели в Самаре участники школы прослушают лекции ведущих учёных Самарского университета им. Королёва, а также учёных Института космических исследований РАН, Института прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН и Белорусского госуниверситета, разработавшего и запустившего на орбиту два наноспутника.

Предусмотрена и культурная программа: иностранные студенты и инженеры познакомятся с достопримечательностями областной столицы, побывают в музее "Самара Космическая", посетят в Тольятти Парковый комплекс истории техники им. К.Г. Сахарова, совершат теплоходную прогулку по Волге, сообщает пресс-служба Самарского университета.

Фото: Самарский университет