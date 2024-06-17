Я нашел ошибку
Главные новости:
В жилом секторе зарегистрировано 39 пожаров.
За неделю в Самарской области произошел 101 техногенный пожар
Злоумышленники пользуются тем, что пожилые люди не очень хорошо владеют современными информационными технологиями.
Полицейские и общественники региона провели беседы с населением  по профилактике мошенничества
Участниками стали 750 человек из России, Белоруссии и Узбекистана.
Сборная командарегиона завоевала медали Всероссийской спартакиады Специальной олимпиады России
ГУ МЧС СО при усилении ветра рекомендует ограничить выход из зданий.
В Самарской области ожидается гроза, ливень, шквалистое усиление ветра, крупный град
Группы активного долголетия – это место живого общения, проведения досуга, реализации творческого потенциала, где главными организаторами активностей выступают сами пожилые люди.
Нацпроект «Демография» в Самарской области помогает людям старшего возраста продлить активное долголетие
На днях министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев озвучил статистику, жертвами мошенников в 2023 году стали более полумиллиона россиян.
Без паники: как помочь родственникам после общения с телефонными мошенниками
Слушатели школы разработают миссии наноспутников для предсказания ураганов в океане и "десантирования" фемтоспутников в верхние слои атмосферы.
В Самаре открылась летняя космическая школа "Перспективные космические технологии и эксперименты в космосе"
«Урал» — Жигули – Пионерлагерь – один из самых туристических объектов национального проекта в 2024 году.
В Ставропольском районе началось строительство тротуаров вдоль дороги к детскому лагерю «Жигулевский Артек»  
Наверх
Самара  +35 °C, Тольятти  +32 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 89.07
0.86
EUR 95.15
0.32
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Творческая встреча с президентом кинофестиваля «Арткино» Сергеем Тютиным пройдет в Самаре
100-летие гастролей в Самаре Айседоры Дункан отметят в театре, где она выступала
В Тольятти прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре открылась летняя космическая школа "Перспективные космические технологии и эксперименты в космосе"

17 июня 2024 14:44
205
Слушатели школы разработают миссии наноспутников для предсказания ураганов в океане и "десантирования" фемтоспутников в верхние слои атмосферы.

В понедельник, 17 июня, в Самарском университете им. Королёва открылась XVIII Международная летняя космическая школа "Перспективные космические технологии и эксперименты в космосе". Участники школы – иностранные студенты из семи стран – прослушают курс лекций от ведущих ученых и займутся практическими проектами – например, касающимися возможности использовать наноспутники для отслеживания возникновения над океанами ураганов и других подобных стихийных бедствий, угрожающих морским судам. Программа занятий школы в этом году полностью отражает мировую тенденцию, неуклонно развивающуюся в последние годы в международной космонавтике: маленькие наноспутники постепенно растут в размерах и берут на себя все больше и больше полезных функций, которые ранее выполняли их большие "собратья". Наноспутники теперь даже способны взять на борт "десант" крохотных фемтоспутников размером с теннисный мяч и отправить их исследовать плотность верхних слоев атмосферы.

В этом году участие в школе принимают 19 иностранных студентов из семи стран: Боливии, Бразилии, Мексики, Мьянмы, Перу и Эфиопии. В ходе предыдущей летней космической школы для обучения в Самару приезжали 23 слушателя из шести стран: это были студенты различных университетов, а также молодые ученые и инженеры из Мексики, Боливии, Колумбии, Коста-Рики, Эквадора, Перу и два студента Московского авиационного института – граждане Республики Корея.

"География участников Международной летней космической школы в этом году немного изменилась, к традиционным странам-участникам добавилась Мьянма. Из этой страны приехал большой коллектив. Это обусловлено тем, что в 2023 году в Самарском университете им. Королёва на протяжении девяти месяцев проходила обучение группа инженеров космического центра Мьянмы. Мы разработали образовательные курсы по стандартам Комитета ООН по использованию космического пространства, и по итогам успешного обучения в Самару приехали новые представители Мьянмы", – рассказал Игорь Белоконов, профессор межвузовской кафедры космических исследований Самарского университета им. Королёва.

Участников космической школы ждут практические занятия, которые пройдут на базе Центра управления полётом наноспутников, Центра испытаний наноспутников и Центра наноспутниковых технологий межвузовской кафедры космических исследований университета. На второй неделе акцент будет сделан на командной проектной работе. Слушатели школы, разбившись на команды, займутся изучением и анализом двух проектов научных миссий наноспутников.

"В рамках проектной работы мы предложим участникам школы выбрать две научные миссии наноспутников – это перспективные проекты, основывающиеся уже не на привычных трехюнитовых кубсатах, а на шестиюнитовых наноспутниках, к применению которых движется межвузовская кафедра космических исследований Самарского университета им. Королёва. Это тренд нашего коллектива: трехюнитовые кубсаты мы уже освоили и переходим к более сложным задачам. Во всем мире шестиюнитовые кубсаты уже конкурируют с трехюнитовыми, и 12-юнитовые наноспутники уже "стучатся в дверь", – пояснил Игорь Белоконов.

Первая миссия будет касаться проектирования шестиюнитового кубсата с функцией бистатической радиолокации. Использование бистатической радиолокации позволяет повысить качество обнаружения слабоконтрастных радиолокационных целей. Подобный космический аппарат может применяться для мониторинга возникновения стихийных бедствий в океанах – например, ураганов.

"Вторая миссия – традиционная, отвечающая основным пожеланиям участников школы, – это проектирование и анализ шестиюнитового космического аппарата дистанционного зондирования Земли в оптическом диапазоне. Мы планируем, что на базе этой работы наши партнеры в дальнейшем продолжат сотрудничество с нами по разработке и созданию такого КА", – пояснил Игорь Белоконов.

Третья миссия касается создания группировки очень маленьких сферических фемтоспутников (спутников массой менее 100 граммов), предназначенных для изучения плотности верхних слоев атмосферы Земли. По их торможению можно определять плотность атмосферы в том эшелоне высот, в котором летают спутники. "Шестиюнитовый кубсат станет аппаратом-носителем для группировки таких "малышей", что повышает информативность эксперимента", – добавил Игорь Белоконов.

В завершение Международной летней космической школы команды защитят проекты наноспутников перед комиссией экспертов.

За две недели в Самаре участники школы прослушают лекции ведущих учёных Самарского университета им. Королёва, а также учёных Института космических исследований РАН, Института прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН и Белорусского госуниверситета, разработавшего и запустившего на орбиту два наноспутника.

Предусмотрена и культурная программа: иностранные студенты и инженеры познакомятся с достопримечательностями областной столицы, побывают в музее "Самара Космическая", посетят в Тольятти Парковый комплекс истории техники им. К.Г. Сахарова, совершат теплоходную прогулку по Волге, сообщает пресс-служба Самарского университета.

 

Фото:   Самарский университет

Теги: Самара Университет

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарскому политеху, старейшему инженерному вузу в регионе, исполняется 110 лет.
06 июня 2024, 14:28
Дача со слонами, автомобиль Головкина и научные лаборатории – чем Самарский политех удивит регион в год своего 110-летия
Самарскому политеху, старейшему инженерному вузу в регионе, исполняется 110 лет. Образование
896
Это позволит повысить качество подготовки будущих педагогов.
30 мая 2024, 20:52
В Самарской области на базе СГСПУ открылся Центр компетенций для педагогов
Это позволит повысить качество подготовки будущих педагогов. Образование
1603
Александр Блошенко: "Мы видим запрос на образовательные треки от стран БРИКС"
28 мая 2024, 19:09
Госкорпорация "Роскосмос", АО "Главкосмос" и Самарский университет им. Королёва планируют сформировать пул профильных учебных программ
Александр Блошенко: "Мы видим запрос на образовательные треки от стран БРИКС" Образование
2482
В центре внимания
Вячеслав Федорищев провел два совещания с профильными министерствами правительства и коллегами из ВЭБ.РФ
17 июня 2024  13:12
Вячеслав Федорищев провел два совещания с профильными министерствами правительства и коллегами из ВЭБ.РФ
278
 Ремонтно-профилактические работы «РКС-Самара» на неделю с 17 июня
17 июня 2024  12:13
 Ремонтно-профилактические работы «РКС-Самара» на неделю с 17 июня
213
Двенадцать туристических объектов из Самарской области номинированы на премию Russian Traveler Awards 2024
17 июня 2024  11:26
Двенадцать туристических объектов из Самарской области номинированы на премию Russian Traveler Awards 2024
296
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником медработников региона
16 июня 2024  10:46
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником медработников региона
446
Вячеслав Федорищев поздравил мусульман Самарской области с Курбан-Байрамом
16 июня 2024  09:43
Вячеслав Федорищев поздравил мусульман Самарской области с Курбан-байрамом
420
Весь список