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В Самаре наградят победителей международных соревнований VolgaCTF 2021

16 сентября 2021 18:46
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Всего в финал соревнований попала 21 команда из 631, принявших участие в отборочном туре.

17 сентября в 12.00 в отеле Lotte состоится закрытие этап международных студенческих соревнований в сфере информационной безопасности VolgaCTF 2021, на котором будут названы победители и вручены ценные подарки. Всего в финал соревнований попала 21 команда из 631, принявших участие в отборочном туре.

Соревнования проводятся уже 11-й год и отвечают задачам сразу двух региональных программ «Информационная безопасность» и «Кадры для цифровой экономики» нацпроекта «Цифровая экономика». Организаторами VolgaCTF выступают Самарский университет совместно с департаментом информационных технологий и связи Самарской области.

VolgaCTF является одним из крупнейших соревнований среди IT-специалистов в России. Помимо соревновательной части также проходят мастер-классы, на которых ведущие специалисты из России и зарубежья делятся опытом с новым поколением специалистов по информационной безопасности.

В этом году в финальном этапе соревнований участвуют университетские команды из Кореи, Италии, Дании, Голландии, Индии, Вьетнама, Белоруссии, а также команды из российских вузов: ИТМО, МГУ, МФТИ, НИЯУ МИФИ, НИУ ВШЭ, Санкт-Петербургского электротехнического университета, Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского, Новосибирского госуниверситета и Университета Иннополис.

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