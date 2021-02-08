В Самаре может увеличиться стоимость школьного питания

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В мэрии подготовлен проект постановления.

В самарских школах могут увеличить стоимость питания школьников. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте мэрии.

Если документ одобрят, то он вступит в силу с 1 апреля. Стоимость школьных завтраков увеличится на 5 рублей. В общем и целом двухразовое питание для школьников будет обходиться 149 рублей в день, а пятиразовое — 253 рубля в день. Внутри рациона расходы будут распределяться следующим образом: при одноразовом питание — завтрак не более 65 рублей, обед не более 84 рублей.

Кроме того, городские власти планируют увеличить и цену на питание и для школьников с 5-го по 11-й классы, пишет ТРК Терра.

Фото: Дильдина Светлана