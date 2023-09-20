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С 20 по 23 сентября 2023 г. в Самаре и Тольятти будет проходить девятый международный экологический конгресс ELPIT-2023. В нём примут участие известные ученые из России и зарубежья (Италия, Португалия, Латвия и др.), а так же руководители и специалисты индустриальных партнеров Политеха: АО «АВТОВАЗ», ПАО «КуйбышевАзот», ООО «Тольяттикаучук» и др.

Конгрессы ELPIT, проводимые с 2003 года, стали заметным научным и культурным событием в масштабах России. В рамках конгрессов проходит целый ряд мероприятий: пленарные заседания, выставка, симпозиумы и форум молодых ученых. За годы проведения ELPIT стал крупной площадкой для обмена новыми научными и практическими знаниями в области экологии и безопасности жизнедеятельности.

«ELPIT уже стал традиционным событием для экологов, это площадка для встреч, обмена опытом, – говорит сопредседатель и научный руководитель конгресса, профессор кафедры «Химическая технология и промышленная экология» Политеха Андрей Васильев, – цель конгресса – объединить ученых и практиков, дать возможность молодежи представить свои научные достижения и даже сделать первый шаг в науку. К нам приедут известные ученые из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Саратова, Кирова, Оренбурга, Екатеринбурга, Магадана и других городов. Присоединятся к нам и зарубежные коллеги».

22 сентября 2023 г. в актовом зале Самарского политеха (ул. Первомайская, 18, 2 этаж) состоится второе пленарное заседание конгресса. На мероприятии с открытой лекцией на тему "Актуальные направления многоуровневого обучения инженерных кадров в условиях цифровой экономики и устойчивого развития" выступит доктор технических наук, академик РАН Валерий Мешалкин.

Начало в 11:00.

Вход на мероприятие свободный.