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В Самаре готовиться к ОГЭ с репетиторами за 2 года стали в полтора раза чаще

2 марта 2023 14:35
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Привлекая частных преподавателей для будущих выпускников, родители ставят на первый план подготовку к ОГЭ и ЕГЭ.

Выпускники все чаще готовятся к экзаменам с помощью репетиторов. О том, что ребенок-девятиклассник берет частные уроки, сегодня сообщает каждый второй родитель — это в полтора раза больше, чем 2 года назад. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие родители из Самары.

Дополнительные занятия с репетиторами оплачивает своему ребенку 32% родителей учеников 7—8 классов. Будущие выпускники работают с частными преподавателями гораздо чаще: о том, что у ребенка есть репетитор, рассказали 49% родителей 9-классников и 40% родителей 10—11-классников.

Ученикам 7—8 класса особенно часто нанимают педагогов по английскому, алгебре и геометрии, а также русскому языку. Детям этого возраста репетиторы, как правило, помогают либо повысить успеваемость и сделать домашние задания, либо выполнить школьные проекты и подготовиться к олимпиадам. В среднем на репетиторов для ученика 7—8 класса родители тратят по 2900 рублей в неделю.

Привлекая частных преподавателей для будущих выпускников, родители ставят на первый план подготовку к ОГЭ и ЕГЭ. Наиболее востребованы репетиторы по обязательным для сдачи предметам — алгебре, геометрии и русскому языку. В топ-5 наиболее востребованных предметов также входят английский, физика, химия и обществознание. Родители 9-классников тратят на частные уроки в среднем по 3500 рублей в неделю, родители учеников 10 и 11 класса — в среднем по 5000 рублей.

Время проведения: 1—28 февраля 2023 года

 

Фото:  ru.freepik.com

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