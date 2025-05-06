В российских вузах стартует подготовка продвинутых ИТ-разработчиков

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Минцифры совместно с Аналитическим центром при Правительстве РФ подвело итоги конкурсного отбора вузов для получения грантов на запуск углубленного ИТ-образования. Цель — подготовить продвинутых ИТ-специалистов, которые смогут решать сложные задачи и быстро развиваться в профессии.

О проекте



Новый проект нацелен на запуск в вузах флагманских программ высшего образования, которые обеспечат рынок труда высококвалифицированными ИТ-специалистами.

До конца 2030 года в рамках нацпроекта «Экономика данных» планируется подготовить не менее 3,5 тысяч продвинутых ИТ-разработчиков.

Победители и партнёры



Заявки на участие в конкурсном отборе подали 50 вузов. По итогам определены 26 победителей из 13 регионов России:

— Национальный исследовательский университет ИТМО

— Университет Иннополис

— Московский физико-технический институт

— Санкт-Петербургский государственный университет

— Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

— Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана

— Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского

— Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.

— Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

— Московский авиационный институт

— МИРЭА — Российский технологический университет

— Финансовый университет при Правительстве РФ

— Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

— Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова

— Иркутский государственный университет

— Санкт-Петербургский государственный морской технический университет

— Южно-Уральский государственный университет

— Московский технический университет связи и информатики

— Новосибирский государственный технический университет

— Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина

— Национальный исследовательский Томский государственный университет

— Омский государственный технический университет

— Московский государственный технологический университет «Станкин»

— Национальный исследовательский Томский политехнический университет

— Уфимский университет науки и технологий

— Петрозаводский государственный университет

Главным условием для вузов стало сотрудничество с компаниями для обучения студентов и привлечение софинансирования в размере не менее 30% от суммы грантов.

В числе партнёров вузов — ведущие компании, такие как Яндекс, 1С, Астра, Газпромбанк, Сбер, Авито, Камаз, Ростелеком и другие.

Процесс обучения



Обучение начнётся уже в этом году и будет включать обязательные практики, стажировки и работу над реальными ИТ-кейсами. Студенты смогут получить опыт работы с актуальными бизнес-задачами и начать строить свою карьеру с первых шагов обучения.