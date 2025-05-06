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В российских вузах стартует подготовка продвинутых ИТ-разработчиков

6 мая 2025 13:52
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В российских вузах стартует подготовка продвинутых ИТ-разработчиков

Минцифры совместно с Аналитическим центром при Правительстве РФ подвело итоги конкурсного отбора вузов для получения грантов на запуск углубленного ИТ-образования. Цель — подготовить продвинутых ИТ-специалистов, которые смогут решать сложные задачи и быстро развиваться в профессии.

О проекте

Новый проект нацелен на запуск в вузах флагманских программ высшего образования, которые обеспечат рынок труда высококвалифицированными ИТ-специалистами.

До конца 2030 года в рамках нацпроекта «Экономика данных» планируется подготовить не менее 3,5 тысяч продвинутых ИТ-разработчиков.

Победители и партнёры

Заявки на участие в конкурсном отборе подали 50 вузов. По итогам определены 26 победителей из 13 регионов России:

 

  • — Национальный исследовательский университет ИТМО
  • — Университет Иннополис
  • — Московский физико-технический институт
  • — Санкт-Петербургский государственный университет
  • — Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
  • — Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
  • — Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского
  • — Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.
  • — Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
  • — Московский авиационный институт
  • — МИРЭА — Российский технологический университет
  • — Финансовый университет при Правительстве РФ
  • — Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
  • — Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова
  • — Иркутский государственный университет
  • — Санкт-Петербургский государственный морской технический университет
  • — Южно-Уральский государственный университет
  • — Московский технический университет связи и информатики
  • — Новосибирский государственный технический университет
  • — Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина
  • — Национальный исследовательский Томский государственный университет
  • — Омский государственный технический университет
  • — Московский государственный технологический университет «Станкин»
  • — Национальный исследовательский Томский политехнический университет
  • — Уфимский университет науки и технологий
  • — Петрозаводский государственный университет

 

Главным условием для вузов стало сотрудничество с компаниями для обучения студентов и привлечение софинансирования в размере не менее 30% от суммы грантов.

В числе партнёров вузов — ведущие компании, такие как Яндекс, 1С, Астра, Газпромбанк, Сбер, Авито, Камаз, Ростелеком и другие.

Процесс обучения

Обучение начнётся уже в этом году и будет включать обязательные практики, стажировки и работу над реальными ИТ-кейсами. Студенты смогут получить опыт работы с актуальными бизнес-задачами и начать строить свою карьеру с первых шагов обучения.

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