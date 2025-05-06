В российских вузах стартует подготовка продвинутых ИТ-разработчиков

Минцифры совместно с Аналитическим центром при Правительстве РФ подвело итоги конкурсного отбора вузов для получения грантов на запуск углубленного ИТ-образования. Цель — подготовить продвинутых ИТ-специалистов, которые смогут решать сложные задачи и быстро развиваться в профессии.
О проекте
Новый проект нацелен на запуск в вузах флагманских программ высшего образования, которые обеспечат рынок труда высококвалифицированными ИТ-специалистами.
До конца 2030 года в рамках нацпроекта «Экономика данных» планируется подготовить не менее 3,5 тысяч продвинутых ИТ-разработчиков.
Победители и партнёры
Заявки на участие в конкурсном отборе подали 50 вузов. По итогам определены 26 победителей из 13 регионов России:
- — Национальный исследовательский университет ИТМО
- — Университет Иннополис
- — Московский физико-технический институт
- — Санкт-Петербургский государственный университет
- — Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
- — Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
- — Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского
- — Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.
- — Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
- — Московский авиационный институт
- — МИРЭА — Российский технологический университет
- — Финансовый университет при Правительстве РФ
- — Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
- — Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова
- — Иркутский государственный университет
- — Санкт-Петербургский государственный морской технический университет
- — Южно-Уральский государственный университет
- — Московский технический университет связи и информатики
- — Новосибирский государственный технический университет
- — Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина
- — Национальный исследовательский Томский государственный университет
- — Омский государственный технический университет
- — Московский государственный технологический университет «Станкин»
- — Национальный исследовательский Томский политехнический университет
- — Уфимский университет науки и технологий
- — Петрозаводский государственный университет
Главным условием для вузов стало сотрудничество с компаниями для обучения студентов и привлечение софинансирования в размере не менее 30% от суммы грантов.
В числе партнёров вузов — ведущие компании, такие как Яндекс, 1С, Астра, Газпромбанк, Сбер, Авито, Камаз, Ростелеком и другие.
Процесс обучения
Обучение начнётся уже в этом году и будет включать обязательные практики, стажировки и работу над реальными ИТ-кейсами. Студенты смогут получить опыт работы с актуальными бизнес-задачами и начать строить свою карьеру с первых шагов обучения.