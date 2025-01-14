В Рособрнадзоре рассказали, как пройдет ЕГЭ в 2025 году

122

Желающим сдавать в 2025 году единый государственный экзамен следует поторопиться. Времени на то, чтобы написать соответствующее заявление, остается все меньше. Одиннадцатиклассникам — в своей школе, а экстернам — в любой, но с государственной аккредитацией по образовательным программам среднего общего образования. Есть и другие особенности, которые нужно учесть при подготовке к ЕГЭ. Например, на экзамене по русскому языку нельзя будет обращаться к таким жанрам, как комикс, аниме, манга или фанфик. О чем еще нужно помнить выпускникам, «Парламентской газете» рассказали в Рособрнадзоре.

Учтут состояние здоровья

Последний день, когда можно подать заявление о намерении участвовать в едином госэкзамене, — 1 февраля включительно. Ученикам, которые заканчивают учебу в этом году, — в свою школу. Экстерны вправе обратиться в любую. Главное, чтобы у нее была госаккредитация по образовательным программам среднего общего образования. Представителей более ранних выпусков ждут в местах регистрации на сдачу ЕГЭ, утвержденных региональным органом управления образованием. Адреса публикуют на его официальном сайте.

Заявление примут от самого испытуемого, его родителей или законных представителей, уполномоченного лица по доверенности. Во всех случаях нужно иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

Участникам экзаменов с ограниченными возможностями здоровья придется также предъявить оригинал или заверенную копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). Детям-инвалидам и инвалидам потребуются подтверждающая инвалидность справка из федерального государственного учреждения медико-социальной экспертизы и рекомендации. Это нужно, чтобы создать на экзаменах условия с учетом состояния здоровья и психофизического развития испытуемого.

Иноязычное — перевести и заверить

У выпускников прошлых лет попросят оригиналы документов об образовании или их нотариальные копии. Если их выдали не в России — еще и перевод с иностранного языка.

Те, кто учится по образовательным программам среднего профессионального образования и получает среднее общее образование за рубежом, вместе с заявлением должны показать справку из своего учебного заведения, которая подтверждает освоение образовательных программ среднего общего образования или завершение этого процесса в текущем учебном году. Оригинал бумаги также необходимо сопроводить заверенным переводом на русский язык.

Не пальцем в небо

Каждому заявителю нужно указать предметы, которые он собирается сдавать. В 11-м классе государственная итоговая аттестация проходит по двум обязательным дисциплинам — русскому языку и математике. При этом можно выбрать один уровень по математике — базовый или профильный. Выпускникам прошлых лет — только второй вариант.

«Экзамены в форме ЕГЭ по другим учебным предметам сдают на добровольной основе по своему выбору для предоставления результатов при приеме на обучение в образовательные организации высшего образования», — уточнили «Парламентской газете» в пресс-службе Рособрнадзора.

Важно предварительно выяснить на сайте вуза, достижения по каким предметам он зачтет на вступительных экзаменах.

Утверждены минимальные баллы на ЕГЭ для поступления в вузы

Сто слов и без графического романа

Кардинальных изменений государственная итоговая аттестация в 2025 году не предвещает. ЕГЭ проведут в соответствии с утвержденными Минпросвещения и Рособрнадзором совместными приказами. Вносить поправки в них, перечень предметов или ход испытаний не планируют, рассказали «Парламентской газете» в Рособрнадзоре.

Однако некоторые преобразования все же есть. Например, в ЕГЭ по русскому языку вместо задания по теме изобразительно-выразительных средств теперь новое задание, не предусматривающее опоры на макротекст.

А в другом задании разработчики указали проблему, чтобы испытуемый прокомментировал авторскую позицию по ней. При обосновании своего отношения к мнению писателя нельзя обращаться к таким жанрам, как комикс, аниме, манга, фанфик, графический роман или компьютерная игра.

Также увеличили с 69 до 99 слов порог, при котором сочинение не проверят, то есть поставят за него ноль баллов. Это значит, что на экзамене надо успеть написать сочинение минимум на 100 слов.

За обществознание и информатику

В 2024 году самый высокий средний тестовый балл на ЕГЭ получил английский язык — 65,39. На второй позиции русский — 63,88. Третье место у физики — 63,21. Следом за ней — профильная математика с 62,55 балла. Пятую строчку заняла литература — 60,92.

Правила поступления в российские вузы изменятся

С 8 января начал действовать приказ Минобрнауки, устанавливающий минимальные баллы ЕГЭ для поступления в подведомственные вузы на 2025/26 учебный год. Требования такие:

русский язык — 40 баллов,

математика профильного уровня — 40,

литература — 40,

география — 40,

обществознание — 45.

Аналогичный приказ выпустили и для вузов, подчиняющихся Минпросвещения. Здесь иные лидеры:

русский язык — 42 балла,

математика — 39,

литература — 40,

география — 40,

обществознание — 42,

физика — 39,

история — 35,

информатика — 44

иностранный язык — 30,

биология — 39,

химия — 39.

Согласовали календарь

Дни ЕГЭ ведомства тоже утвердили. Соответствующие приказы опубликовали на портале правовых актов 11 декабря.

Досрочный период ЕГЭ, включая резервные сроки, пройдет с 21 марта по 21 апреля, основной с резервным временем — с 23 мая по 23 июня. Дополнительный вместе с резервом — с 4 по 23 сентября.

График основного ЕГЭ:

23 мая — экзамены по истории, литературе и химии,

27 мая — по математике базового и профильного уровней,

30 мая — по русскому языку,

2 июня — по обществознанию и физике,

5 июня — по биологии, географии и письменной части по иностранным языкам,

10 и 11 июня — по информатике и устной части экзамена по иностранным языкам.

С 16 по 23 июня в расписании предусмотрели резервные дни для сдачи экзаменов по всем предметам, если выпускник заболел, совпали даты некоторых экзаменов или были другие уважительные обстоятельства, подтвержденные документально.

Позволят исправиться

Школьники по-прежнему вправе сделать вторую попытку, если результат оказался хуже желаемого. Улучшить его можно по одному предмету на свой выбор.

«Дополнительные дни для пересдачи ЕГЭ — 3 и 4 июля 2025 года. Данная возможность даст больше уверенности выпускникам при сдаче экзаменов в основные дни, — сказали «Парламентской газете» в пресс-службе Рособрнадзора. — Обращаем внимание, что при пересдаче ЕГЭ первый полученный результат подлежит аннулированию даже в том случае, если он будет выше результата пересдачи. Поэтому призываем ответственно подойти к принятию решения о пересдаче экзамена и рассудительному оцениванию своих сил».

ЕГЭ пройдут в единые сроки, установленные для всей страны, подчеркнули в Рособрнадзоре. Начало — в 10:00 по местному времени.