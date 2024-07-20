В Рособрнадзоре посчитали, что пересдавать более одного предмета ЕГЭ нецелесообразно 

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Разрешить пересдавать более одного предмета ЕГЭ нецелесообразно, это может потребовать сдвиг сроков приемной кампании и начала учебного года в вузах. Об этом сказали ТАСС в пресс-службе Рособрнадзора.

С 2024 года выпускники смогли воспользоваться правом пересдать один предмет ЕГЭ до конца приемной кампании. Такую возможность поручил предоставить президент РФ Владимир Путин 29 февраля в послании Федеральному собранию.

4 июля прошли пересдачи по русскому языку, информатике, обществознанию, физике, химии и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам. 5 июля выпускники пересдали биологию, географию, литературу, историю, математику базового и профильного уровней и устную часть ЕГЭ по иностранным языкам.