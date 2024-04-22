В РФ запущен эксперимент с электронными зачетками и студенческими билетами

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Российское правительство запускает эксперимент по внедрению электронных студенческих билетов и зачетных книжек, которые станут доступны на портале государственных услуг. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Минцифры.

Согласно постановлению, подписанному председателем правительства Михаилом Мишустиным, с 25 апреля 2024 года по 31 декабря 2025 года студенты вузов, колледжей, аспиранты и ординаторы смогут на добровольной основе использовать электронные версии своих учебных документов. Эти документы будут представлены в виде QR-кода в личном кабинете на сайте госуслуг и в мобильном приложении.

Электронные студенческие билеты и зачетные книжки будут иметь те же функции, что и их бумажные аналоги. Их можно будет использовать для получения льгот на железнодорожный и другой общественный транспорт, а также при посещении музеев, театров и других культурных мероприятий. Кроме того, они обеспечат доступ на территорию учебных заведений.

В рамках эксперимента студенты смогут выбирать между использованием традиционных бумажных и новых электронных документов. Ответственность за проведение эксперимента возложена на Министерство образования и науки, Рособрнадзор, Минцифры, Министерство транспорта и Министерство культуры Российской Федерации, пишет Смотрим.