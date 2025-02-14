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В РФ сохранили изучение обществознания в 8-м классе на 2025/2026 учебный год ©

14 февраля 2025 13:31
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В РФ сохранили изучение обществознания в 8-м классе на 2025/2026 учебный год ©

Минпросвещения РФ решило сохранить в 2025/2026 учебном году изучение предмета "Обществознание" в 8-х классах, предмет останется для изучения только в 9-х классах с 1 сентября 2026 года. Это следует из сообщения пресс-службы министерства о приказе, который вносит изменения в федеральные основные общеобразовательные программы, пишет ТАСС.

Согласно пояснениям министерства, с 1 сентября 2025 года предмет "Обществознание" не будет изучаться в 6-7-х классах, при этом в 8-9-х предмет сохраняется. С 1 сентября 2026 года"Обществознание" сохраняется для изучения только в 9-м классе.

Ранее предполагалось, что предмет исключат из программы 6-8-х классов с 1 сентября 2025 года, оставив один урок в неделю в 9-м классе.

Кроме того, изменения, касающиеся увеличения часов изучения истории в 8-9-х классах, также перенесли на 2026 год. Так, с 1 сентября 2026 года в 8-м классе будет отводиться 34 часа на изучение всеобщей истории, 68 часов - на историю России; в 9-м классе - 23 часа на всеобщую историю, 45 часов на историю России.

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