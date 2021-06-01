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В регионе сформирован корпус общественных наблюдателей за порядком проведения ЕГЭ

1 июня 2021 14:15
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В период государственной итоговой аттестации в губернии действует Центр видеонаблюдения, где за порядком проведения ЕГЭ в аудиториях в режиме онлайн следят 99 человек.

В 2021 году в Самарской области организован 121 пункт проведения ЕГЭ. 82 из них расположены на базе общеобразовательных организаций, 26 - на дому, 2 - в больницах, 11 – на базе учреждений Федеральной службы исполнения наказаний.

В целях открытости и объективности проведения экзаменов в регионе сформирован корпус общественных наблюдателей, аккредитованы 395 граждан, среди них – 41 представитель Российского союза молодежи.

В период государственной итоговой аттестации в губернии действует Центр видеонаблюдения, где за порядком проведения ЕГЭ в аудиториях в режиме онлайн следят 99 человек. По сравнению с прошлым годом число наблюдателей возросло на 20%, все они прошли обязательное обучение работе с порталом www.smotriege.ru. Сотрудники регионального министерства образования и науки обеспечивают контроль за проведением ЕГЭ на всех этапах, а также при проверке экзаменационных работ в местах работы предметных и конфликтных комиссий.  

Во время ЕГЭ практически нет шансов пренебречь правилами и остаться незамеченным, как отмечает Андрей Попов, студент Поволжского государственного колледжа и онлайн-наблюдатель. «Мы видим каждого, кто находится во время экзамена в аудитории. Если выпускник воспользуется шпаргалками, достанет телефон, который нельзя брать с собой, или мы станем свидетелями разговора между экзаменуемыми – нарушение будет зафиксировано, до организаторов будет доведена информация о нем, сведения появятся в соответствующем приложении», - рассказывает Андрей Попов. 

«То, что можно взять с собой на экзамен, остается неизменным уже на протяжении 21 года. Это черная гелевая ручка и паспорт. На экзамены, где необходимы расчеты, разрешается взять непрограммируемый калькулятор. Всё остальное должно быть в голове, - подчеркивает министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян. – Конечно, удалить нарушителя с экзамена не самоцель для нас. Необходимо обеспечить объективность полученных результатов, каждый выпускник, каждый претендент на поступление в вуз должен иметь одинаковые шансы, результаты должны быть достоверными». 

ЕГЭ проходит в два этапа. Основной продлится с 31 мая по 25 июня, резервные дни приходятся на период с 28 июня по 2 июля. Дополнительный период предусмотрен для тех, у кого экзамены по предметам совпали в один день, и для тех, кто пропустил экзамен в основной день по болезни.

 

Теги: ЕГЭ общественные наблюдатели

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