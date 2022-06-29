В рамках проекта «Культура для школьников» запущен онлайн-квест «Традиции народов России»

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Школьники Самарской области могут присоединиться к квесту и узнать о разных народах, их языках и традициях во время проведения образовательного онлайн-квеста «Традиции народов России», подготовленного Минкультуры России совместно с онлайн-школой «Фоксфорд». Акция приурочена к Году культурного наследия народов России и проходит в рамках межведомственного проекта «Культура для школьников». Проект реализуется при поддержке Минпросвещения России.



В развлекательной форме и интерактивном формате ребята получат общее представление о культуре и удивительных традициях народов России: их разнообразии, особенностях и истоках. В онлайн-тест вошли вопросы о быте разных народов, локальных праздниках и уникальных произведениях искусства – от стихов до танцев. Все участники квеста смогут получить доступ к бесплатным онлайн-занятиям от онлайн-школы «Фоксфорд», а тот, кто поделится результатами на своей страничке в социальной сети «ВКонтакте» с хештегом #вдобрыхтрадициях, станет участником розыгрыша. Приз – игровой набор от проекта «Культура для школьников». Результаты розыгрыша будут объявлены 3 сентября.



Дата проведения: с 10 июня по 31 августа 2022 года.



Подробная информация: на портале.

Фото: департамент информационной политики СО