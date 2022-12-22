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В программу школьного образования включат начальную военную подготовку

22 декабря 2022 22:35
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В новую программу включили начальную военную подготовку в рамках ОБЖ и блок о специальной военной операции на Украине на уроках истории.

Министр просвещения России Сергей Кравцов утвердил программу школьного образования, следует из приказа на портале правовой информации, сообщает РИА Новости.

В новую программу включили начальную военную подготовку в рамках ОБЖ и блок о специальной военной операции на Украине на уроках истории.

Также в министерстве утвердили программы начального и основного общего образования.

В этом году Минпросвещения приняло федеральные основные общеобразовательные программы по истории, обществознанию, литературе, ОБЖ, окружающему миру и географии. Школы должны будут перейти на реализацию единых образовательных программ до 1 сентября 2023 года.

В ноябре Сергей Кравцов сообщил, что преступления киевского режима в Донбассе отразят в российских учебниках истории и развитии проекта "Без срока давности", который нацелен на сохранение исторической памяти о злодеяниях нацистов во время Великой Отечественной войны.

С предложением включить в школьную программу дисциплину "начальная военная подготовка" выступили в октябре депутаты Госдумы Яна Лантратова (СРЗП) и Владимир Павлов (ЕР). Это, по их мнению, поспособствует повышению нравственного и патриотического воспитания детей, а также улучшению их физической подготовки.

 

Фото:   ru.freepik.com

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