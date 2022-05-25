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Цель проекта «Крылья Ростеха» – подготовка многопрофильных инженерно-технических специалистов для предприятий авиастроения.
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В программу «Крылья Ростеха» в Самарской области смогут попасть в 2 раза больше студентов

25 мая 2022 18:38
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Цель проекта «Крылья Ростеха» – подготовка многопрофильных инженерно-технических специалистов для предприятий авиастроения.

В 2022 году Госкорпорация Ростех в рамках образовательного проекта «Крылья Ростеха» направит на целевое обучение в вузы 10 регионов страны 350 выпускников школ, увеличив прежнюю квоту в 1,5 раза. В Самарской области проект реализуется ПАО «ОДК-Кузнецов» совместно с Самарским университетом имени академика С.П. Королева. В этом году квота по программе увеличена с 20 до 40 человек.

Цель проекта «Крылья Ростеха» – подготовка многопрофильных инженерно-технических специалистов для предприятий авиастроения. В нем участвуют 10 профильных вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Рыбинска, Казани, Самары, Уфы, Перми, Новосибирска, Иркутска и Улан-Удэ. Будущие инженеры, конструкторы и технологи проходят обучение по программам специалитета и бакалавриата в 8 направлениях подготовки, в том числе «проектирование авиационных и ракетных двигателей», «самолето-вертолетостроение», «мехатроника и робототехника», «радиоэлектронные системы и комплексы», «интегрированные системы летательных аппаратов». 

Учеба, полностью оплачиваемая предприятиями, сочетает усиленную теоретическую программу и практику с возможностью получения дополнительного дохода. Упор делается на фундаментальные дисциплины - математику и физику. Студенты углубленно изучают также математическое моделирование, робототехнику, аддитивные и информационные технологии, композитные материалы, современное цифровое производство, системы управления качеством, логистику, маркетинг и английский язык. Наряду с теорией студенты уже с первого курса получат практические производственные навыки на предприятиях авиационного кластера Ростеха. За хорошую успеваемость студенты получают мотивационные выплаты – в Самаре это порядка 30 тысяч рублей.

«Качество образовательного процесса контролируется на постоянной основе. Для студентов создана система серьезных мотивационных выплат. Молодым специалистам – выпускникам программы мы гарантируем трудоустройство, предлагаем конкурентную заработную плату и расширенный социальный пакет. Наша цель – не просто дать «зеленый свет» отдельным талантам, а создать среду для развития научно-технического потенциала страны в авиационной отрасли», - отметила директор по персоналу Госкорпорации Ростех Юлия Цветкова. 

В Самарской области проект «Крылья Ростеха» второй год подряд реализуется на базе ПАО «ОДК-Кузнецов» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха), одном из опорных предприятий промышленного кластера всей страны. Целевой набор проводится в Самарский университет имени С.П. Королева. На 2022 год он составит 40 человек.

В Самарской области действует целый комплекс мер и программ поддержки талантливых школьников, выпускников, студентов, молодых специалистов. Особое внимание уделяется подготовке профессионалов технического и научного профиля. Этому способствует то, что с Самарской области создан и успешно развивается научно-образовательный центр мирового уровня «Инженерия будущего». Особое внимание этому направлению уделяет Губернатор Дмитрий Азаров.

 «Я надеюсь, что молодые ребята, первокурсники, придут на завод в будущем и будут приумножать его славу. Мы понимаем, что на регионе есть дополнительная ответственность и в подготовке инженерных кадров, и создании условий для проживания на территории Самары и Самарской области, - отмечал ранее Губернатор Дмитрий Азаров. - Закрепление кадров - важнейший аспект. Я рассчитываю, что совместными усилиями с предприятием и Госкорпорацией Ростех мы будем над этим планомерно работать. У нас уже есть целый ряд проектов, которые мы реализуем совместно – в образовательной и научно-изыскательской сфере».

В этом году для участия в программе «Крылья Ростеха» необходимо иметь суммарный балл ЕГЭ не ниже 215, средний балл аттестата – не ниже 4. Заявки от абитуриентов принимаются до 26 июля. Контакты по программе «Крылья Ростеха» в Самарском университете: Филинова Анастасия Сергеевна, тел. 89297162020, email: Filinova@ssau.ru. Контакты в «ОДК-Кузнецов»: Каштанова Юлия Николаевна, (846) 2773391, 89053004480, e-mail: yn.kashtanova@uec-kuznetsov.ru Подробная информация о проекте на сайте.

 

Теги: Акценты

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