В ПГУТИ запустили первую в стране кафедру АО «Почта России», созданную на базе вуза

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Сегодня, 9 сентября, в Поволжском государственном университете телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ) торжественно запустили первую в стране кафедру АО «Почта России», созданную на базе вуза. Теперь в Самаре будут готовить специалистов-почтовиков по стандартам высшей школы специально для нужд предприятия. Событие стало возможным во многом благодаря усилиям депутата Госдумы РФ от Самарской области — председателя «цифрового» комитета, члена Совета Директоров Почты России Александра Хинштейна.

Участие в торжественной церемонии открытия почтовой кафедры принял генеральный директор АО «Почта России» Максим Акимов, руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков, директор макрорегиона Волга-УФПС Самарской области АО «Почта России» Александр Вакуленко (по совместительству — глава новой кафедры) и ректор вуза Дмитрий Мишин.

Свой визит гости начали с посещения центра цифрового развития почтовой связи базовой кафедры — ЦТПС. Здесь они осмотрели компьютерный класс «Клиентские сервисы», преподавательскую и лабораторию «Логистические услуги почтовой связи». Отметим, что обучаться азам почтового дела в этом году пришли более 30 молодых людей. Преподавателями стали сотрудники «Почты России».

После экскурсии по кабинетам вуза участники торжественного мероприятия пообщались со студентами и преподавателями.

Константин Пресняков отметил, что создание профильного высшего образования в почтовой сфере назрело давно. Сегодня этот сегмент испытывает серьезный кадровый голод. Новая кафедра призвана решить нехватку профессионалов — почтовиков.

Обращаясь к присутствующим, Максим Акимов признался, что создание такой кафедры способствует развитию всего предприятия: «Сегодня мир заставляет почту стремительно меняться, и нам очень нужны молодые грамотные люди, которые способны вдохнуть в отрасль новую жизнь».

Он поблагодарил Александра Хинштейна за неоценимую помощь в рождении нового проекта.

Александр Хинштейн в свою очередь поблагодарил предприятия за активное участие в открытии кафедры. «Без вас и Почты России эта кафедра появиться не могла», — сказал парламентарий.

Также он отметил, что развитие почты сегодня — вопрос государственной важности: «На федеральном уровне принято решение о выделении беспрецедентных средств на развитие отрасли. А это невозможно без свежих профессиональных кадров».

В ходе встречи студенты пообщались с гостями. Будущих почтовиков волновали вопросы обучения, практики и трудоустройства.

Молодым людям рассказали, что программа обучения построена так, что они будут изучать не только теоретические предметы. Основной упор образовательной программы сделан именно на практику, которую они будут проходить непосредственно на предприятии. Важно, что студенты кафедры участвуют в стипендиальной программе Почты России, а также входят в кадровый резерв акционерного общества.

Почтовая кафедра — это только начало работы вуза с отраслевыми предприятиями. В перспективе — запуск профильной кафедры «Ростелекома» и других компаний, передает hinshtein.ru.

Фото: hinshtein.ru