В ПГУТИ заработала лаборатория квантовых коммуникаций

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В Поволжском государственном университете телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ) заработала новая лаборатория квантовых коммуникаций. Ее открыл вице-губернатор Самарской области Антон Емельяненко. Лаборатория оснащена современным отечественным оборудованием, закупленным при поддержке Правительства региона. Это важный шаг для развития цифровой экономики и технологического суверенитета.

Квантовые коммуникации обеспечивают практически абсолютную защиту данных, что делает их критически важными для безопасной передачи информации. Национальный проект«Экономика данных и цифровая трансформация государства» как раз направлен на создание инфраструктуры, которая позволит эффективно собирать, хранить и анализировать данные.

В перспективе новая лаборатория и оборудование позволят интегрировать разработки вуза в работу Центра управления регионом и заниматься подготовкой востребованных кадров для отрасли.

«Губернатор Вячеслав Андреевич Федорищев поставил перед нами большие задачи по созданию еще более плотной связки науки, промышленности и реального сектора экономики. Мы готовимся реализовать ряд мер господдержки, которые будут включены в программу «Доктор наук». Новую стратегию получил научно-образовательный центр «Российские технологии» - он будет рассчитан на конкретную работу университетов и индустриальных заказчиков по реализации технологических проектов», - подчеркнул вице-губернатор.

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области.