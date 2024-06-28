В ПГУТИ вручили дипломы выпускникам

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Врио заместителя председателя Правительства Самарской области – руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков поздравил выпускников Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ). Здесь состоялось торжественное вручение дипломов и медалей за отличную учебу выпускникам вуза.



«Вручение дипломов – это большое событие, это первый значимый результат, который будет многое определять в вашей жизни. Из стен вуза вы выходите профессионалами с большой буквы. ПГУТИ давно и стабильно является одним из ведущих технических вузов страны. Вузов, готовящих профессионалов в области телекоммуникаций, в России всего четыре, в том числе ПГУТИ. В рейтинге вузов по цифровому направлению вуз продвигается всё выше и выше, занимая одну из лидирующих позиций. Выпускники ПГУТИ работают в различных компаниях, начиная от небольших структур-разработчиков и заканчивая такими гигантами, как Яндекс. Перед вами открываются большие двери, широкие возможности, потрясающие карьерные перспективы, потому что сейчас отрасль информационных технологий, отрасль телекоммуникационных услуг является одной из самых динамично растущих», - сказал руководитель «цифрового ведомства» и поздравил каждого выпускника, поблагодарил преподавательский состав за подготовку квалифицированных кадров.



«Сегодня торжественный и важный день, вы преодолели важную ступень в своей жизни. Этих ступеней в вашей жизни будет очень и очень много, но именно сегодняшняя ступень определяет вектор вашего развития и профессионального роста. Вы будете работать в сфере IT и Телекома, а это одни из самых динамично меняющихся областей, где технологии меняются ежегодно, ежемесячно, а иногда и ежедневно. Поэтому вы все должны быть готовы к новым вызовам. На этом ваше обучение не заканчивается», - обратился к выпускникам и преподавателям ректор ПГУТИ Вадим Ружников.



Во время торжественной церемонии студентам были вручены дипломы, также награждены были выпускники, принимавшие активное участие в общественной, спортивной и творческой жизни вуза. Ребята уверены, что их вуз продолжит развиваться и модернизироваться, предлагая нынешним студентам современные программы обучения, инновационные технологии и огромные возможности для развития.

Фото предоставлено Департаментом информационных технологий и связи в Самарской области