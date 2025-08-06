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В Общественной палате предложили вернуть на школьные тетради текст гимна

6 августа 2025 10:33
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В Общественной палате предложили вернуть на школьные тетради текст гимна

Изображения на школьных тетрадях должны отвечать российским традиционным ценностям. Об этом заявил ТАСС председатель комиссии Общественной палаты России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

По его словам, нужно вернуть советский опыт размещения на тетрадях текста гимна страны, поскольку не каждый школьник знает его слова.

"Давайте вспомним хороший опыт советского времени, когда на тетрадках в линейку, которые использовались для письменных работ, обычно был напечатан гимн СССР", – подчеркнул собеседник агентства.

Рыбальченко добавил, что прежде всего эти требования должны относиться к тетрадям в начальных классах, которые выдаются в школе.

Также он предложил публиковать на обложках тетрадей цитаты великих русских писателей, поэтов, художников, ученых, полководцев и общественных деятелей.

"Указ президента РФ об основах государственной политики в сфере сохранения и укрепления российских традиционных духовно-нравственных ценностей должен обрести свое воплощение в образовательном пространстве", – заключил Рыбальченко.

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