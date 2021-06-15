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В Новокуйбышевском колледже стартует демонстрационный экзамен по компетенции «Поварское дело»

15 июня 2021 18:25
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Начинающие повара приедут в Новокуйбышевск за квалификацией по международным стандартам.

16 июня в Новокуйбышевском гуманитарно-технологическом колледже стартует демонстрационный экзамен по компетенции «Поварское дело». Колледж является одной из пяти площадок, аккредитованных в стране в 2021 году для сдачи данного экзамена. 

Условия экзамена, который проводится по методике «Ворлдскиллс», максимально приближены к реальным, что позволяет молодым профессионалам в полной мере продемонстрировать полученные умения. Задания разрабатываются на основе международных профессиональных стандартов. 

В процессе экзамена оценивается как процесс приготовления, так и оформление закусок, горячих блюд, кулинарных изделий. По результатам студенты получают Паспорт компетенции (Skills Passport). 

Система среднего профессионального образования в Самарском регионе постоянно совершенствуется. Благодаря профориентационной работе в систему СПО за последние два года пришли дополнительные 3 тысячи абитуриентов. В рамках национального проекта «Образование», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным, осуществляется модернизация учреждений среднего профессионального образования. Этому вопросу особое внимание уделяет лично Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. По инициативе Главы региона 2019 год был объявлен Годом СПО, многие профильные учреждения были капитально отремонтированы и оснащены современным оборудованием. Эта работа продолжается и в рамках национального проекта «Образование», в 2020 году в двух колледжах по стандартам союза WorldSkills оснащены 10 современных мастерских. 

 

Теги: Новокуйбышевский колледж демонстрационный экзамен

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