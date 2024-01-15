В Новокуйбышевске признали аварийной одну из старейших школ

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Теперь горожане опасаются, что здание пойдет под снос, а ученикам придется перейти в другие классы.

Здание школы №3 в Новокуйбышевске на улице Фрунзе, 22 признали аварийным. Как написали в социальных сетях родители учеников, руководством было принято решение распределить часть классов во 2 корпус школы №3 на улице Миронова, 11, а другую часть в школу №11 на улице Гагарина, 4. В социальных сетях пожаловались на то, что в результате распределения часть учеников из многодетных семей попали в разные школы и теперь родителям неудобно провожать и довозить их на уроки. Также написавшие отметили, что будет очень жалко, если старое здание на улице Фрунзе пойдет под снос - для многих новокуйбышевцев с ним связано много воспоминаний, пишет ГТРК Самара.

На обращение ответили специалисты Поволжского управления образования. Они рассказали, что в настоящее время подготовлена проектно-сметная документация на усиление фундаментов и строительных конструкций здания, которая проходит государственную экспертизу. Следовательно, есть шансы, что здание будет отремонтировано и сохранено, а дети вернуться в родные классы. О сроках завершения необходимых процедур пока не сообщается.

Напомним, школа №3 - одна из старейших в городе. В 2023-м она отметила 70-летний юбилей.