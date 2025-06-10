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В Музее-галерее «Заварка» пройдет лекция «Послевоенное искусство в российском и мировом опыте» (16+)

10 июня 2025 09:51
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в Музее-галерее «Заварка» пройдет лекция «Послевоенное искусство в российском и мировом опыте» (16+).

14 июня (суббота) в 16.00 в Музее-галерее «Заварка» пройдет лекция «Послевоенное искусство в российском и мировом опыте» (16+). Ее прочитает художник, фотограф, старший научный сотрудник музея Кирилл Гуров.
Вторая мировая и Великая Отечественная войны – страшные и трагичные события, которые потрясли все человечество. Осмысляли их люди всех профессий, в том числе художники, как в СССР, так и во всем мире. Каждый автор задавал сам себе вопрос: как говорить о трудном прошлом? Переживание этого времени и травматичная память сформировали новый язык работ.
На лекции речь пойдет об искусстве послевоенного времени. Посетители узнают, как менялось само творчество, в чем отличия работ советских авторов и их коллег из других стран, как тема войны проявляется у разных художников – Гелия Коржева, Марка Ротко, Кристиана Болтански, Ансельма Кифера, Герхарда Рихтера и других.
Вход на мероприятие – 250 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cMGvtt

В воскресенье, 15 июня, в 16.00 состоится четвертая встреча лектория «Архитектура в кадре» (12+). Ее тема – «Память и разрушения» (12+). Лекцию прочитает архитектор-реставратор Любовь Ионова.
Архитектура воспринимается статичным искусством. Ее изменения и утраты происходят постепенно, часто оставаясь незамеченными. Реставраторы анализируют эти процессы через исторические документы и чертежи, но существует еще один способ увидеть архитектуру во времени – это кино.
На лекции посетители узнают, как кинематограф стал архивом утраченных зданий, документом эпохи и инструментом реставрации. Какие старые фильмы сохранили облик разрушенной архитектуры, и как блокбастеры превращают памятники в символы апокалипсиса? А какое кино, наоборот, показывает не существовавшее прошлое? На примере таких фильмов, как «Встреча на Эльбе» (1949, 0+), «Гладиатор», (2000, 16+), «2012» (2009, 16+), «Мастер и Маргарита» (2024, 18+), Любовь Ионова расскажет о памяти, которую хранят здания, о влиянии реставрации и времени и об отражении этих процессов в кинематографе.
Вход на мероприятие – 250 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cMGvzf

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