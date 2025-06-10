105

14 июня (суббота) в 16.00 в Музее-галерее «Заварка» пройдет лекция «Послевоенное искусство в российском и мировом опыте» (16+). Ее прочитает художник, фотограф, старший научный сотрудник музея Кирилл Гуров.

Вторая мировая и Великая Отечественная войны – страшные и трагичные события, которые потрясли все человечество. Осмысляли их люди всех профессий, в том числе художники, как в СССР, так и во всем мире. Каждый автор задавал сам себе вопрос: как говорить о трудном прошлом? Переживание этого времени и травматичная память сформировали новый язык работ.

На лекции речь пойдет об искусстве послевоенного времени. Посетители узнают, как менялось само творчество, в чем отличия работ советских авторов и их коллег из других стран, как тема войны проявляется у разных художников – Гелия Коржева, Марка Ротко, Кристиана Болтански, Ансельма Кифера, Герхарда Рихтера и других.

Вход на мероприятие – 250 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cMGvtt