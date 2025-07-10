В Минобрнауки рассказали о полном переходе на новую систему высшего образования в России в 2027 году

Проректор МИСИС по образованию Андрей Воронин: "Студенты сами определяют длительность траектории образования – и делают это осознанно", пишет Смотрим.

Проректор по образованию Национального исследовательского технологического Университет науки и технологий МИСИС Андрей Воронин в прямом эфире радиоканала "Слушаем!" на Радио России:

"То, что мы делаем в университете в рамках пилота, – это гибкость, основа для новой образовательной модели. Если раньше это было детерминировано – мы с вами были специалистами, срок обучения у нас был жестко зафиксирован, то сейчас ситуация другая. Студенты университета МИСИС в марте каждого года в личном кабинете выбирают свою образовательную траекторию. Тут ничего нового, но указ президента позволяет нам регулировать не только направление, но и срок обучения. Студенты сами определяют длительность траектории – по конкурсному отбору, с наставниками. И делают этот выбор осознанно. Выбирают ли они, например, шестилетнюю исследовательскую траекторию или им достаточно уровня четырехлетней программы технической эксплуатации – они знают свое рабочее место, готовы к нему.



Пилотные программы – всего в шести университетах. И то, что будет с 2027 года разворачиваться, конечно, добавит гораздо больше гибкости как для абитуриентов, так и для индустриальных партнеров".