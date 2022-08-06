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В Кинеле открыли первую в регионе школу креативных индустрий

6 августа 2022 17:50
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Это первая и единственная в Самарской области школа подобной направленности. С 1 сентября она примет учащихся.

Открытие нового образовательного заведения приурочили к празднику в честь 185-летия города. Оснащенность студий оценил глава городского округа Александр Прокудин, министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш, заместитель председателя Самарской губернской думы Александр Живайкин, председатель Общественного совета Министерства культуры Самарской области Ирина Цветкова.

- Уверена, что открытие школы станет настоящим торчком для развития креативного творчества в регионе. Сегодня мы видели ребят, которые уже записались на первый курс обучения. У них горят глаза, они полны решимости, новаторских идей и очень ждут начала занятий. Отдельная благодарность - федеральному Министерству культуры, которое придумало этот проект, команде городского округа Кинель, которая выиграла конкурс. И конечно, региональному Правительству и губернатору Дмитрию Азарову, который разглядел потенциал города, и, как глава комиссии госсовета по культуре, поддержал этот проект, - подчеркнула министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш.

В 2021 году городской округ Кинель и Центр эстетического воспитания стали участниками конкурса на предоставление субсидий для открытия школы креативных индустрий в рамках проекта "Придумано в России", и победили.

- Могу сказать одно – как рано я родился и как я завидую современным детям, перед которыми открываются такие замечательные возможности. Здесь будут преподавать и учиться люди, которые мыслят на несколько шагов вперед. Будущее передовых позиций нашего региона – как раз за этими ребятами, - рассказал член Президиума политсовета Самарского регионального отделения Всероссийской политической партии "Единая Россия" Александр Живайкин.

Школа будет работать по направлению "Креативные технологии". В ней четыре студии - фото и видеопроизводство, звукорежиссура и саунд-дизайн, анимация и 3D-графика, дизайн.

- Наш город молодой, не смотря на возраст. В нем живут молодые и предприимчивые люди. Они готовы осваивать новые технологии, за которыми будущее, - отметил глава городского округа Кинель Александр Прокудин.

Студии оснащены современным оборудованием, которое позволит предложить молодым людям качественно новые, востребованные возможности. Творческая молодежь сможет создавать концепт-арт продукты, пробовать себя в моушн-дизайне, самореализовываться и получать навыки востребованных профессий.

Помещение оснащено современной мебелью, отвечающей требованиям ГОСТа. В учебных аудиториях установлены интерактивные доски, компьютеры, световое и звуковое оборудование.

- Школа занимает порядка 500 квадратных метров и рассчитана на 80 обучающихся. Курс длится два года. Дети будут учиться работать с фотоматериалом, импульсным светом, видео-светом, аппаратурой звукорежиссера, монтировать, снимать, озвучивать, рисовать, создавать аналоговую и цифровую анимацию. Также они будут учиться работать в команде, получат навыки общения с заказчиками. Ограничений нет – ребенок может посещать разные студии одновременно и искать, какой вид творчества ему по душе. Будем приглашать различных мастеров, которые будут давать уроки по дизайну одежды или интерьера, - рассказал руководитель школы креативных индустрий Алексей Камнев.

Школа креативных индустрий в Кинеле станет одним из 32 учреждений, которые откроются в этом году в разных регионах России благодаря реализации федерального проекта "Придумано в России". Это своего рода образовательные центры, где реализуются общеразвивающие программы дополнительного профессионального образования в сфере основных направлений креативных индустрий: культура и искусство, медиа и коммуникации, дизайн, цифровые технологии, сообщает sovainfo.ru.

 

Фото: Андрей Савельев

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