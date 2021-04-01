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В кадетских корпусах ПФО начинается приемная кампания 

1 апреля 2021 17:17
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Сегодня окружные кадетские корпуса выходят на уровень самых современных и эффективных специализированных образовательных учреждений.

С апреля по 15 июня 2021 года будет проходить прием документов кандидатов, желающих обучаться в Башкирском, Татарстанском, Удмуртском, Чувашском и Нижегородском кадетских корпусах Приволжского федерального округа. 

Указанные специализированные учреждения не только осуществляют подготовку подростков к служению Отечеству на военном и гражданском поприще, но и обеспечивают получение ими конкурентоспособного образования, а также высокий уровень профильной специальной подготовки.

Одним из итогов проводимой работы является то, что более половины выпускников кадетских корпусов ПФО поступают в профильные высшие учебные заведения. Сегодня окружные кадетские корпуса выходят на уровень самых современных и эффективных специализированных образовательных учреждений, которые способны осуществлять подготовку мотивированных, всесторонне развитых, патриотически настроенных и готовых к служению государству на военном и гражданском поприще граждан.

Информация об условиях поступления в кадетские корпуса Приволжского федерального округа размещена на сайтах образовательных учреждений:

Башкирский кадетский корпус: www.bkkpfo.ru

Татарстанский кадетский корпус: www.kadet-nk.ru

Удмуртский кадетский корпус: www.ukk-pfo.com

Нижегородский кадетский корпус: www.kadet-mvf-nn.narod.ru

Чувашский кадетский корпус www.chebkadet21.ru

 

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