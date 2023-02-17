В Историческом парке Самары состоялось  заседание Совета проректоров вузов региона по воспитательной работе

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Утро в Историческом парке началось с обсуждения важных вопросов на заседании Совета проректоров вузов Самарской области по воспитательной работе.



Представители вузов Самарской области и советник Губернатора Самарской области, руководитель аппарата АТК в Самарской области Сергей Анатольевич Решетов обсудили направление деятельности вузов, направленную на противодействие идеологии терроризма и экстремизма среди молодежи и создании межвузовского центра по противодействию.



Заведующая Историческим парком «Россия – моя история» Наталья Островская рассказала о возможностях парка для студентов и об активном сотрудничестве с ВУЗами Самарской области, сообщает пресс-служба Исторического парка.

Фото: пресс-служба Исторического парка