В Госдуме предложили сократить число уроков для снижения нагрузки на школьников

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Сокращение числа уроков в день может снизить нагрузку на школьников без ущерба для качества знаний, считает первый заместитель главы комитета Государственной думы по просвещению Яна Лантратова.

Ранее председатель ГД Вячеслав Володин поручил комитету по просвещению обсудить с учителями, родителями и экспертами вопрос снижения нагрузки на учеников. К обсуждению, по мнению Володина, также необходимо пригласить профильного министра.

Как считает Лантратова, одной из главных проблем является то, что образовательная программа "зачастую ориентирована исключительно на академические достижения, забывая о физическом и эмоциональном благополучии учащихся".

"Нужно оптимизировать учебные планы так, чтобы они учитывали возрастные особенности детей и их физиологические потребности", – заявила Лантратова ТАСС.

По ее словам, в школах нужно уделять больше внимания внеучебной деятельности. Так, уверена депутат, важно создать условия, при которых школьники смогут участвовать в различных кружках и секциях.