В Госдуме предложили разрешить школьникам пересдавать несколько экзаменов ЕГЭ

Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили разрешить школьникам пересдавать экзамены ЕГЭ по нескольким предметам. Об этом в интервью телеканалу "Россия 24" сообщил председатель партии "Новые люди" Алексей Нечаев, пишет Смотрим.
Он отметил, что от результатов экзаменов зависит дальнейшая судьба детей, и во время сдачи они могут волноваться и допускать ошибки.
"В прошлом году, в 2024, 100 тысяч школьников пересдало один экзамен. В этом году 135 тысяч пересдало экзамен, и большая часть из них улучшила свой результат. 95% улучшило свой результат. Это что говорит, что действительно переволновался. Мы предложили, буквально на днях, чтобы давать возможность пересдавать, если хочет школьник, два экзамена, хочет три. У нас и так этой мерой пользуется меньше 10% людей. То есть 90% школьников просто сдали и все. И только часть пересдает. Поэтому давайте два-три раза дадим", – сообщил Нечаев.