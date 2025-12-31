В Госдуме предложили разрешить школьникам пересдавать несколько экзаменов ЕГЭ

Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили разрешить школьникам пересдавать экзамены ЕГЭ по нескольким предметам. Об этом в интервью телеканалу "Россия 24" сообщил председатель партии "Новые люди" Алексей Нечаев, пишет Смотрим.

Он отметил, что от результатов экзаменов зависит дальнейшая судьба детей, и во время сдачи они могут волноваться и допускать ошибки.