Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре будет работать горячая линия по уборке снега и ликвидации гололеда
В Самаре будет работать горячая линия по уборке снега и ликвидации гололеда
В Самарской области разыскивают пропавшую 16-летнюю тольяттинку
В Самарской области разыскивают пропавшую 16-летнюю тольяттинку
Юрист рассказал, за какие украшения на авто можно лишиться водительских прав
Юрист рассказал, за какие украшения на авто можно лишиться водительских прав
В Госдуме предложили разрешить школьникам пересдавать несколько экзаменов ЕГЭ
В Госдуме предложили разрешить школьникам пересдавать несколько экзаменов ЕГЭ
Российские силы ПВО за ночь на 31 декабря перехватили и уничтожили 86 беспилотников
Российские силы ПВО за ночь на 31 декабря перехватили и уничтожили 86 беспилотников
Россияне столкнулись с блокировками при снятии крупной суммы в банкомате
Россияне столкнулись с блокировками при снятии крупной суммы в банкомате
Россиянам рассказали, что будет с индексацией пенсий в 2026 году
Россиянам рассказали, что будет с индексацией пенсий в 2026 году
Посадку на самолет по биометрии протестируют в 2026-2027 годах
Посадку на самолет по биометрии протестируют в 2026-2027 годах
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.23
0.78
EUR 92.09
0.61
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В рамках фестиваля "Сказки по-волжски" в Загородном парке Самары пройдёт несколько мероприятий
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Госдуме предложили разрешить школьникам пересдавать несколько экзаменов ЕГЭ

101
В Госдуме предложили разрешить школьникам пересдавать несколько экзаменов ЕГЭ

Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили разрешить школьникам пересдавать экзамены ЕГЭ по нескольким предметам. Об этом в интервью телеканалу "Россия 24" сообщил председатель партии "Новые люди" Алексей Нечаев, пишет Смотрим.

Он отметил, что от результатов экзаменов зависит дальнейшая судьба детей, и во время сдачи они могут волноваться и допускать ошибки.

"В прошлом году, в 2024, 100 тысяч школьников пересдало один экзамен. В этом году 135 тысяч пересдало экзамен, и большая часть из них улучшила свой результат. 95% улучшило свой результат. Это что говорит, что действительно переволновался. Мы предложили, буквально на днях, чтобы давать возможность пересдавать, если хочет школьник, два экзамена, хочет три. У нас и так этой мерой пользуется меньше 10% людей. То есть 90% школьников просто сдали и все. И только часть пересдает. Поэтому давайте два-три раза дадим", – сообщил Нечаев.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Обновленный вестибюль станции «Гагаринская» открылся к 38-летию Самарского метрополитена
30 декабря 2025  19:16
Обновленный вестибюль станции «Гагаринская» открылся к 38-летию Самарского метрополитена
629
В праздники в Самарской области работа всех ответственных служб будет усилена
30 декабря 2025  17:40
В праздники в Самарской области работа всех ответственных служб будет усилена
463
Самарские ТЦ рассказали, как будут работать в новогодние праздники
30 декабря 2025  16:36
Самарские ТЦ рассказали, как будут работать в новогодние праздники
392
Роман Дидковский: Работа депутата – это как множество пазлов из которых получается общая картина
30 декабря 2025  15:07
Роман Дидковский: Работа депутата – это как множество пазлов из которых получается общая картина
493
Иван Носков: «В следующем году в новое жилье переедут более 200 семей Самары»
30 декабря 2025  14:12
Иван Носков: «В следующем году в новое жилье переедут более 200 семей Самары»
457
Весь список