В 2025 году в Самарской области откроют пять новых модельных библиотек

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Регион отметили на федеральном уровне в сфере развития библиотечной сети. Наша губерния - лидер по числу открытых модельных читательских учреждений по всей стране: в период с 2019 по 2024 год начали работать 37 заведений.

За пять лет реализации нацпроекта "Культура", с 2019 по 2024 год, в регионе открыли 37 учреждений в новом формате - модельная библиотека.

- В 2019 году из Самарской области поступило 10 заявок, и 9 из них получили поддержку уже в первый год реализации нацпроекта "Культура", - напомнила заместитель директора по науке Самарской областной универсальной научной библиотеки Мария Пошехонова. - Благодаря активности специалистов, включившихся в эту работу, нам удалось привлечь в регион для создания модельных библиотек бюджетные средства из федерального центра. Это позволило создать или модернизировать по новым стандартам 37 учреждений. Появление 26 объектов из этого числа стало возможным благодаря федеральному финансированию, общий объем которого составил 171 млн рублей.

Затем инициативу по созданию библиотек нового формата подхватили в муниципалитетах. Проекты получили бюджетную поддержку на региональном уровне.

- Модельные библиотеки появились не только в крупных городах региона, но и в удаленных населенных пунктах, - продолжила Мария Пошехонова. - На сегодняшний день по два учреждения функционирует в Хворостянском, Борском, Богатовском, Шенталинском, Ставропольском районах, а также в Октябрьске и Отрадном. Еще по одной библиотеке есть в Похвистнево и Чапаевске.

Каждое из вновь созданных или модернизированных пространств - не просто место, где можно взять книгу или полистать редкие издания в читальном зале. Функционал каждой модельной библиотеки стал шире, да и концепция у каждой теперь своя.

- Краеведческая составляющая, популяризация культурно-исторического наследия региона - это приоритетное начало, которое объединяет эти пространства, - рассказала Мария Пошехонова. - Но в каждом отдельном случае мы сделали ставку на уникальную концепцию. Например, в Борском муниципальном районе из двух библиотек получился современный "Аксаков-центр". Тема, связанная с писателем, там прослеживается и в дизайн-проекте помещений, и в благоустройстве прилегающих территорий, где оборудован собственный сквер. А в Самарской Центральной городской детской библиотеке на улице Аэродромной, 16а каждое пространство носит место и имеет отличительные черты знаковых региональных топонимов. Например, игровая комната называется "Остров Зелененький", отдел абонементов напоминает о живописном Молодецком кургане. Кстати, концепция именно этой библиотеки была признана лучшей на федеральном уровне.



Современная модельная библиотека - это многофункциональное пространство, ориентированное на самую широкую посетительскую аудиторию. Для самых маленьких проводят развивающие занятия и предлагают большой выбор детской литературы. Семейную аудиторию приглашают на мастер-классы и творческие встречи. Подростков и студентов привлекают интересными лекциями, современными книгами и технологичными решениями - например, возможностью отправиться на виртуальную экскурсию в VR-очках или поучаствовать в телемосте со сверстниками из других городов. В модельных библиотеках появились пандусы, тактильные таблички и пространства, обеспечивающие комфортное пребывание для посетителей с ограниченными возможностями здоровья, пишет Сова.