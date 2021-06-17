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В 2021 году в Самарской области профобучение пройдут порядка 2500 безработных

17 июня 2021 11:33
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В 2021 году в Самарской области профобучение пройдут порядка 2500 безработных

Третий год подряд реализация национального проекта «Демография», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным, даёт бесплатную возможность безработным и занятым людям старшего поколения повышать уровень своих компетенций, обучаться новым или смежным профессиям, востребованным региональным рынком труда.

Вопросу профессионального совершенствования работающей части населения, а также тех, кто хочет возобновить свою трудовую деятельность, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров уделяет особое внимание.

В 2021 году могут пройти профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование следующие категории граждан: граждане, ищущие работу и обратившиеся в органы службы занятости, включая безработных граждан, лица в возрасте 50 лет и старше, граждане предпенсионного возраста, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет, женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей дошкольного возраста. Всего в регионе планируется обучить около 2500 человек.

Обучение организуется федеральными операторами: АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)», ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный университет», ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ» с привлечением образовательных организаций Самарской области.

По словам министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ирины Никишиной, в прошлом году обучение осуществлялось как по рабочим профессиям: машинист насосной установки, охранник, сварщик дуговой сварки, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, так и по специальностям служащих: бухгалтер, специалист по работе с семьей, специалист по социальной работе, информационные технологии и другим.

Для участия в мероприятии в этом году необходимо подать заявку на портале «Работа в России» (trudvsem.ru), выбрав направление обучения и образовательную организацию.

 

Теги: демография нацпроект профобучение

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