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Университеты страны подготовят профессиональных ИИ-специалистов

5 мая 2025 11:31
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Университеты страны подготовят профессиональных ИИ-специалистов

Минцифры России подвело итоги конкурсного отбора вузов, которые будут готовить высококвалифицированных специалистов в сфере искусственного интеллекта (ИИ) в период с 2025 по 2030 год.

        Обучение будет проходить вместе с крупными ИТ и ИИ-компаниями, рассказали в Минцифры. Среди них – «Сбер», «Яндекс», VK, «Ростелеком» и «Авито». В министерстве подчеркнули, что такой подход позволит ориентироваться на реальные потребности индустрии и решать настоящие бизнес-кейсы в ходе обучения.

Кроме того, для вузов устанавливалось требование по привлечению финансирования от компаний – индустриальных партнеров проекта.

Прием на программы бакалавриата в сфере ИИ начнется уже в этом году.

Запуск новых образовательных программ связан с активным внедрением технологий искусственного интеллекта, отметил депутат Госдумы, член комитета по информполитике, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин. «ИИ активно проникает в самые разные сферы нашей жизни. По данным Министерства экономического развития РФ, общий уровень внедрения искусственного интеллекта в приоритетных направлениях экономики в России составляет 31,5%. В ближайшем будущем вырастут не только темпы внедрения решений, но и спрос на высококвалицированные кадры. К примеру, отраслевые аналитики прогнозируют, что к 2030 году дефицит специалистов, умеющих работать с ИИ-технологиями, только в промышленности может составить 3 млн человек. Этого, конечно, допустить нельзя, поэтому сегодня и отрасль, и органы власти активно работают над модернизацией профильного образования», – рассказал депутат.

Проект Минцифры России «Подготовка топ-специалистов в сфере ИИ» позволит не допустить возможного дефицита кадров. «При активном участии бизнеса в этом году будут разработаны 20 новых образовательных ИИ-программ, обучение по ним пройдут свыше 3,8 тыс. студентов. Активное привлечение бизнеса к реализации проекта позволит подготовить практикоориентированные кадры, которые при этом будут хорошо подкованы по фундаментальному треку. Такие программы, к слову, уже есть. Например, программа AI360, которая запущена на базе четырех ведущих университетов страны – ИТМО, МФТИ, НИУ ВШЭ и Университета Иннополис при поддержке Сбера и Яндекса», – рассказал Немкин.

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