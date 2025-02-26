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Учёные электротехнического факультета Самарского политеха стали победителями всероссийского конкурса

26 февраля 2025 09:44
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Учёные электротехнического факультета Самарского политеха стали победителями всероссийского конкурса

Заведующему кафедрой «Теоретическая и общая электротехника», профессору Владимиру Козловскому, доцентам Александру Саксонову и Александру Подгорниему, профессору Павлу Николаеву и ассистенту Олегу Ибрагимову присвоены звания «Инженер года» по итогам одноимённого конкурса.

Эксперты из Российского и Международного союзов научных и инженерных общественных объединений при участии Академии инженерных наук имени А.М. Прохорова оценили вклад учёных в инженерную отрасль и научно-техническое развитие страны. Кроме того, имена Владимира Козловского и Павла Николаева внесли в Реестр профессиональных инженеров России.

К слову, многие разработки политеховцев – победителей конкурса, запатентованы и  внедрены в производство. В частности, унифицированный автомобильный электромоторедуктор с улучшенными характеристиками, созданный Олегом Ибрагимовым, используется в конструкции автомобилей «ГАЗель» и «Соболь». Александр Саксонов разработал компьютерную программу для прогнозирования и влияния стабильности технологического процесса производства электромеханического преобразователя генератора на вероятность его безотказной работы в автомобиле (подробности разработки – в журнале «Технополис Поволжья», №33 https://samgtu.ru/reader/index?id=59&count=104#page/44/mode/2up ). 

Разработки Александра Подгорнего также внедрены в практику автомобильного производства. Они направлены на совершенствование способов обеспечения качества современного автомобильного электрооборудования по критериям электромагнитной совместимости.

Владимир Козловский, доктор технических наук:

- В нашем университете, человек, погружаясь в научную деятельность, начинает проявлять творческий подход. Это приводит к появлению инженерных разработок, решающих конкретные технические задачи. В нашем случае эти задачи связаны с автомобильным производством.

Всероссийский конкурс «Инженер года-2024» проводится 25 раз под эгидой Российского и Международного союзов научных и инженерных общественных объединений при участии Академии инженерных наук имени А.М. Прохорова. Это крупнейший социальный проект, реализуемый в России для выявления и распространения опыта и достижений инженерных кадров.

В этом году в конкурсе участвовало более 70 тыс. человек из 60 регионов страны. Лауреатами стали 417 участников. Среди победителей — 65 кандидатов наук и 10 докторов наук.

Фото пресс-службы Самарского политеха.

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