Учителя из Самарской области представят регион в финале Всероссийского форума

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В октябре 2022 года в Москве пройдет второй Всероссийский форум классных руководителей. Участников очного этапа ждет насыщенная образовательная, дискуссионная и культурная программы. В этом году аудитория участников расширится. К школьным педагогам присоединятся кураторы групп в колледжах.

Основные цели форума – это повышение социального и профессионального статуса классного руководителя и престижа педагогических специальностей, создание профессионального сообщества классных руководителей страны, а также единой коммуникативной площадки для профессионального общения и обсуждения актуальных вопросов.

В этом году на участие в форуме было подано 64 тысячи заявок со всей страны. 1300 педагогов прошли конкурсные испытания и были приглашены в финал конкурса. От Самарской области в финал прошли более 20 человек.

Одной из финалистов стала жительница Новокуйбышевска Ксения Инютина. Много лет она посвятила работе с детьми.

«Я стараюсь использовать любую возможность для профессионального роста. - рассказывает заместитель директора по воспитательной работе ГБОУ СОШ №8 «ОЦ» г. Новокуйбышевска Ксения Инютина. - Задания заочного этапа были очень интересными и полезными. Для меня это очень большой опыт, который я смогу использовать в работе. Все участники хорошо подготовлены. Когда узнала, что прошла в финал, очень обрадовалась. В первую очередь жду от форума эмоциональной подзарядки, которой я смогу поделиться со своими коллегами».

В финал второго Всероссийского форума вышла и жительница Самары Светлана Тимофеева. Она принимала участие и в форуме прошлого года.

«Форум - это прекрасная возможность обменяться опытом, получить новый заряд эмоций и приобрести новые знания. – говорит учитель начальных классов МБОУ №34 г.о. Самара Светлана Тимофеева. - Замечательно, что у нас столько инициативных профессионалов, готовых меняться и менять мир к лучшему. Я считаю, что учителя должны идти в ногу со временем и постоянно заниматься саморазвитием. Нам необходимо понимать детей и помогать им двигаться в нужном направлении».

Первый Всероссийский форум классных руководителей прошел в октябре 2021 года. В нем приняли участие порядка 1000 педагогов из всех регионов страны.