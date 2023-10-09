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Учителей Самарской области приглашают на «Цифровой педсовет»

9 октября 2023 15:03
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Тематические встречи будут полезны как тем педагогам, кто только знакомится со Сферумом, так и тем, кто уверенно владеет цифровыми инструментами и ищет для себя новые возможности.

В рамках инициатив к Году педагога и наставника команда учебного профиля Сферум в VK Мессенджере проведет «Цифровой педсовет» — онлайн-марафон для педагогических работников с мастер-классами и встречами, посвященными  использованию новых технологий в образовании. Мероприятие пройдет 16 октября 2023 года в онлайн-формате (начало в 13:00 мск).

Проект «Цифровой педсовет» ориентирован на учителей, воспитателей, педагогов начальной школы, преподавателей среднего профессионального образования, сотрудников администрации образовательных учреждений, руководителей медиацентров, классных руководителей и наставников. После трансляции участникам будет доступна запись «Цифрового педсовета».

Тематические встречи будут полезны как тем педагогам, кто только знакомится со Сферумом, так и тем, кто уверенно владеет цифровыми инструментами и ищет для себя новые возможности.

Спикерами выступят ведущие эксперты в сфере образования, в их числе заведующий Педагогической мастерской Чеченского государственного педагогического университета (ЧГПУ), учитель года России 2018 Алихан Динаев и учитель русского языка и литературы, медиапедагог московской школы №158, призер конкурса «Учитель года Москвы - 2023», полуфиналист Всероссийского конкурса «Классная тема» Марина Бастрыгина и другие.

Специально к старту «Цифрового педсовета» команда учебного профиля презентует Библиотеку пользовательских сценариев — методическое пособие для учителей, разработкой которого занимались учителя-финалисты всероссийской олимпиады «Лица Сферума – 2023»‎.

Все участники события смогут получить сертификат, самых активных педагогов Сферум наградит полезными подарками. Зарегистрироваться на «Цифровой педсовет» можно здесь.

«Наши регулярные встречи с педагогическим сообществом показывают, как важно учителям обмениваться своими наработками и опытом, в том числе по вопросам использования технологий в образовании. Мы рассчитываем, что формат проекта «Цифрового педсовет», который мы проводим в рамках Года педагога и наставника, окажется интересен и полезен нашим пользователям», – заявил Рубен Акопов, руководитель сервиса Сферум, VK.               

Учебный профиль Сферум в VK Мессенджере – российский информационно-коммуникационный сервис, предназначенный для образовательных целей и   общения учителей, школьников и родителей в едином и защищенном образовательном пространстве. Учебный профиль Сферум является дополнительным цифровым инструментом, который помогает сделать традиционное образование в классе более эффективным и современным, но при этом не заменяет его. В учебном профиле можно переписываться в чатах, совершать онлайн-звонки, обмениваться учебными материалами: файлами, фото и видео размером до 4 ГБ и проводить опросы.

 

Фото:   ru.freepik.com

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